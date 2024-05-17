11歲男童不堪老師打罵跳樓自殺　二審判決涉事教師維持無罪

2021年，江西九江市11歲男孩寬寬在自家小區高樓跳樓自殺，其父母在寬寬的身上找到一封遺書，內容為指認班主任鄒某對其使用暴力。



2023年8月9日，該案在江西九江市濂溪區人民法院一審開庭宣判，法院認定被告、涉事教師鄒某不構成侮辱罪、虐待被看護人罪，宣判被告鄒某無罪。男孩父親張定傑更當庭提出上訴。



今年（2024年）5月19日，江西省九江市中級人民法院對上訴人張某某、汪某某訴原審被告人鄒某侮辱、虐待被看護人一案進行二審公開宣判。維持一審宣告鄒某無罪的判決。



2021年11月9日，江西九江市11歲男孩寬寬在自家小區高樓跳樓自殺，後來寬寬父母在寬寬的身上找到一封遺書，內容寫道「本人的死亡不與父母、家長、社會和國家有關，只和鄒瑜(張寬班主任)有關，他用暴力的手段。」

寬寬父母查看教室當天及前半個月監控發現，鄒某多次對寬寬進行言語譏諷、侮辱，甚至還揪起學生的臉。2021年12月，張定傑夫婦向九江市濂溪區法院提起刑事自訴，請求判定鄒某犯侮辱罪，追究其刑事責任。

二審判決稱：男童死亡與老師行為不具刑法上的因果關係

九江市中級人民法院經審理查明，2021年11月9日16時左右，九江市區某小學六年級學生張某在其居住小區墜樓身亡。公安機關接報警到達現場，發現張某身上有遺書一份，稱其死亡與班主任、語文老師鄒某有關。

寬寬母親哽咽：我們家靜止在他自殺那天

事發前，張某存在多次未按規定的時間、質量完成作業的情形。教室監控視訊顯示鄒某在批評張某時使用了「欠債大王」、「言而無信」等言語，實施了調換座位、用小冊子拍打頭頸部、罰站聽課等行為。鄒某在課堂上批評教育其他同學時，與對張某使用的言語基本相同。

涉事教師曾辯稱：幽默式教學

據了解，2023年4月29日法院一審開庭審理此案，男孩父親張定傑在接受內媒記者採訪時說，「被告鄒某出庭了，看到她態度依舊很頑固，沒有絲毫認罪認罰的態度，一直在逃避責任，對於此前教育局通報的她諷刺挖苦、侮辱歧視學生的行為拒不承認，並稱她這是幽默式教學，對此我感到非常氣憤。」