30歲女手冒紅點　2年沒性行為竟確診梅毒兼椰菜花　醫生揭原因

台灣有位30多歲的女性因為私密處長了東西前往就醫，確診出性病「椰菜花（性器疣）合併梅毒」，但她上一次發生性行為已是2年前。泌尿科醫生指出，病毒的潛伏期比我們想像中來的長，且容易在人體免疫低下時發病，要預防HPV病毒最好的方式還是得趕緊施打疫苗。



HPV在女性身上可引發子宮頸癌，在男性身上則可導致肛門癌。（圖片：pixabay）

性器疣是由HPV病毒所引起的疾病，通常藉由人與人之間的直接接觸傳染，如性交或肛交等等。台灣泌尿科醫生顧芳瑜分享，日前門診有幾位女性個案，都是因為覺得私密處長了東西而來，檢查後發現陰道口布滿了凸起物，這相當典型的椰菜花。

「有位30多歲女性個案不太一樣。」顧芳瑜說，大部分的病患其實在看診之前心中已經有個底，但是還是希望醫生可以確認，但這位30多歲女性自述已近2年沒有性行為，且上一次性行為是跟前男友，都已經是好久以前的事。

顧芳瑜表示，這名30歲個案未曾想自己會罹患性病，即使真的是因為這位「好久以前的前男友」而染病，為何會隔了那麼久才發病，最近才比較有空，想要處理手上冒出「不會癢、不會痛」的紅點，一檢查就發現是典型的梅毒第二期症狀。

最後這位女性經過全面檢查後確定是性器疣合併梅毒。顧芳瑜說，這2年她的確沒有任何性接觸，卻還是得到了；這個就是性傳染病討人厭的地方，它有所謂的「潛伏期」，也就是不會得到後馬上就發作，而是在免疫力低下的時候才發生。

「HPV病毒最好的預防方式就是打疫苗。」顧芳瑜提醒，即使確診了還是建議病人一定要施打HPV疫苗，因為HPV病毒在女性身上還有可能演變成子宮頸癌；而且根據目前的研究，人的一生中，就80%的機會有可能得到HPV。

顧芳瑜強調，無論是否為單一性伴侶，HPV病毒都有可能藉由性接觸、公共場所，甚至同事的滑鼠間接得到。且今年台北市國中男生有一項新的福利措施就是2024年台北市將提供2022年入學高中男生公費9價HPV疫苗，因此除了高中女生之外，未來的高中男生也能接受到疫苗的保護，希望類似政策可以擴及到其他縣市。

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