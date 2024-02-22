春節重遇初戀　激情間沒用安全套　男生隔天冒3大徵狀憂染愛滋病

「春節回老家，我遇見了初戀，可事發突然，沒用保險套。我現在莫名感覺身體有些不舒服，醫生，我會不會是中招了？還有救嗎？」節後上班第一天一早，A先生（化名）就撥通了浙江省疾控中心愛滋病諮詢電話，大倒苦水。原來，爽完一夜的他隔天突然出現低燒發熱症狀，四肢痠痛，嗓子發炎，懷疑自己感染了愛滋病。



據《潮新聞》報道，A先生說，春節假期的倒數第二天，在小範圍的同學聚會中遇上了初戀，雖多年不見，但兩人依然保持着那份情投意合，聊着聊着在情不自禁中竟發生了不該發生的事情。

原本，兩人都將這事當成個意外也就翻篇了，A先生也在假期最後一天回到杭州準備投入新一年的工作。可真正的意外來了，他突然感覺身體不適，有低燒發熱症狀，四肢痠痛，嗓子發炎。再聯想到前一晚與初戀發生的事，便越發擔心害怕。

A先生說着又多了幾分對自己中招的懷疑，「我沒辦法確認她有沒有感染愛滋，可我這些症狀是不是來得也太巧了？」

省疾控中心工作人員建議他儘快到就近的定點醫院就診，「根據你所描述的情況，確實存在感染愛滋病病毒的風險，但幸好發生時間間隔不長，理論上，在72小時之內，仍然有着通過藥物阻斷（「後悔藥」）愛滋病病毒感染的機會。」

然而，A先生並非個例。當地疾控中心表示，節後上班兩天時間，愛滋病諮詢電話頻頻響起，是平時接聽次數的2-3倍，各種在假期中的高危性行為問題一下子集中呈現出來。

為此，疾控專家提醒，堅持每次正確使用保險套，可有效預防愛滋病經性途徑傳播。高危性行為是指與HIV陽性或感染狀態未知的人發生了未使用保險套的性行為。要第一時間到就近的疾控中心、定點醫院進行愛滋病病毒暴露後預防諮詢。醫生會對你的行為作出評估，確認屬於高危性行為就要做暴露後阻斷。發生高危性行為72小時內儘早使用阻斷藥是降低愛滋病病毒感染風險的唯一途徑，也是最後一道防線。

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