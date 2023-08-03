廣西男眼痛尿痛　檢查後確診淋病　醫院驚揭感染源竟是酒店毛巾

廣西南寧一名30歲男子，日前出現雙眼紅腫、眼痛、流淚、尿痛等症狀，赴醫院檢查後竟被確診性病，醫生追問緣由後，判斷感染源頭為酒店毛巾。



廣西南寧一名30歲男子，日前出現雙眼紅腫、眼痛、流淚、尿痛等症狀。（星視頻）

據《南寧晚報》報道，在南寧工作的小李莫名出現雙眼紅腫，伴有眼痛、畏光、流淚，本以為自己患上紅眼病但使用眼藥後並無好轉，最後更難以睜開雙眼，同時又出現了尿痛的情況，於是緊急到醫院就醫。

醫生竟檢查後確診小李患上淋病，仔細追問病史，小李否認了不潔性生活史，並回憶患病10天前，曾使用酒店毛巾擦拭眼部、下體，醫生亦就此判斷感染源頭為酒店毛巾。經過治療，小李眼睛已經恢復正常。

據了解，淋病是指由淋病奈瑟菌（淋球菌）引起的，以泌尿生殖系統化膿性感染為主要表現的性傳播疾病，主要通過性行為傳播。但少數情況下，接觸了被淋球菌污染的物品如浴巾、毛巾、臉盆、床單、馬桶等，也有機會感染淋病。

專家介紹，男性急性淋病潛伏期一般為2-10天，3-4天後，尿道黏膜上皮發生多數局灶性壞死，產生大量膿性分泌物，排尿時刺痛，龜頭及包皮紅腫顯著。而女性淋病感染後開始症狀輕微或無症狀，一般經3-5天的潛伏期後，相繼出現尿道炎、宮頸炎、前庭大腺炎及直腸炎等。

專家建議，外出居住酒店時，最好自備毛巾、浴巾等物品，不要和他人共用毛巾、浴巾、浴盆等；在使用公共廁所時，優先使用蹲式馬桶，減少通過間接接觸感染淋病的機會。感染淋病應儘早確立診斷，在確診前不應隨意治療。

網民點睇：

「可能是在酒店叫了服務呢，誰知道呢。」

「朋友是醫生，她說每個來看病的都是這麼說的…」

「織物上會有淋球菌存在，潮濕環境下存活時間略長。」

「有沒有資深工作人員揭秘一下酒店清潔內幕比如消毒不消毒。」

「希望以後可以提供一次性的毛巾，不然自己帶也挺麻煩的。」

