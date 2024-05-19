外國人揸電單車違規　竟獲貴州交警直接放行　網民拍片曝光引議

5月17日，有網民發影片稱，貴州貴陽交警在攔查駕駛電單車頭盔配戴情況的過程中，遇到外國人違規，竟然直接放行。該網民表示，看到這個現象感到很氣憤，認為應該一視同仁，外國人也應該遵守中國的交通規則。 ​



影片中，一隊交警在路邊截查電單車，有2位騎電單車的女生停下來將頭盔戴好。然而另一輛載人的電單車卻揚長而去，還開心地向交警打招呼。仔細看發現，這輛載人的電單車駕駛員是一名外國男性，後面載著一名女性。

影片拍攝者表示，「他說話交警聽不懂，交警說話他也聽不懂，後面交警就直接給他放行了。」拍攝者稱，二人並非沒有頭盔，可能是頭盔壞了或是其他原因便沒有配戴，為應付交警，後座的女生為男生戴上了衛衣的帽子，便大搖大擺地走了。

拍攝者認為，「這種事情應該一視同仁吧，哪怕不處罰，口頭教育一下也好。」

該影片在網絡流傳，並被深圳衛視《第一現場》欄目進行報道。有網民表示，應對交警進行處罰，不能區別執法。

這些人是真的不知道為啥要戴安全帽嗎？交警見你不戴頭盔，攔住你讓你戴上是怕你出車禍被撞死了，外國人愛死不死關他們啥事



必須對執勤警察通報批評！



覺得主要是無法英文溝通……不好意思所以……



一視同仁罰款



就是怕麻煩，直接放走了，沒成想被拍了唄



杭州交警也這樣，留和路高教園區一大幫留學生不查，就查中國人



這做法是讓外國人看到不起自己，沒有尊嚴

