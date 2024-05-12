貴州一景區門票9999元　客服稱物以稀為貴，每年僅許200人入洞

相信大家到各景區遊覽時都要買門票入場，門票平則幾十元（人民幣，下同），貴則幾百元，但近日有遊客反映，貴州一景點門票高達9999元，且限定每天入園20人。



《上遊新聞》報道，涉事的是貴州十二背後景區的石膏晶花洞。景區官方賬號顯示，團購產品名稱為「石膏晶花洞·晶花奇緣」，掛牌價9999元/份，打折後8888元/份，需要提前1天電話預約，每份含1名成人入場。

截至目前，「石膏晶花洞·晶花奇緣」已售8份。產品確認訂單頁面顯示，購買後30天有效。

貴州十二背後景區的石膏晶花洞門票掛牌價9999元/份，打折後8888元/份。（上遊新聞）

景區熱線電話客服介紹，目前門票仍在銷售，遊客需要提前預約。對於門票價格高昂，客服則稱，石膏晶花洞是一個有很高科考價值的洞穴，每年只允許200人進入洞穴，物以稀為貴。遊客需提前一天預約，一般有一兩名教練陪同進入洞穴參觀，參觀時間一般是半天左右。客服強調，因為客單價較高，所以下單的遊客較少。

5月11日，貴州十二背後旅遊區發布情況說明稱，「石膏晶花洞•晶花奇緣定製旅遊產品」是旅遊區一款線路產品，主要包含4天3晚的線路行程，線路的主要內容有：全國甲級旅遊民宿十二背後雙河客棧三晚、晶花洞徒步、雙河谷觀光、洞穴飛拉達、山王洞徒步、清溪峽遊輪等，還包括地接交通及導遊服務、專業教練培訓、酒店用餐、管家服務等內容，整個產品線路豐富而全面。

對於有遊客在抖音上看到9999元/份的團購產品，屬簡化標注引起的誤解。抖音將本該標注為4天3晚的線路產品標注為景區單品門票，為遊客造成困擾，景區就此致歉，並將舉一反三，不斷完善景區智慧化管理水平，進一步提升基礎服務設施。

國家體育總局官網介紹，十二背後旅遊風景區獲評國家體育旅遊示範基地，石膏晶花洞是「山地酷玩探秘」體育旅遊基地項目之一。

石膏晶花洞是雙河溶洞的二級支洞，洞長13公里，洞內的卷曲石，通體透明，玲瓏別致，如瓊樓玉宇，雪樹銀花，走入其中仿佛置身冰雪世界。洞內有眾多柱狀石膏單晶聚合成放射狀晶花，洞壁上沉積的纖維狀、絮狀石膏，似雪白輕柔的棉花，更被專家譽為「世界最奇特的溶洞」。