「我快憋瘋了」湖北命案犯異地深山扮啞20年躲追捕　終跨省被逮

近日，一名犯下命案的湖北男子肖某在逃20多年終被抓獲。20多年間，肖某為躲避抓捕，逃亡異地深山中裝聾作啞，未開口說過一句話。5月18日，面對湖北襄陽警方的詢問，肖某長松一口氣說，「憋了20年不說話，我都快憋瘋了！」



據《極目新聞》報道，今年56歲的肖某在2004年5月22日傍晚，與鄰居發生糾紛。年輕氣盛的他用鐵鍬擊打對方頭部，導致鄰居搶救無效死亡。

當晚，肖某就逃離家鄉一路躲藏。因為沒錢，他開始拾荒靠變賣廢品維持生活。一個月後，肖某流浪到福建安溪縣一深山中的農村，偽裝成啞巴，繼續靠拾荒謀生。

20年來，肖某從沒有和家里人聯繫過，肖某的家人也以為他早已去世，但襄城警方從未放棄對他的調查。今年4月，襄城警方對歷年逃犯進行研判，發現福建安溪一拾荒人與命案逃犯肖某的特征吻合。

在警方正要展開調查時，今年5月初，肖某因為和當地人打架，被警方帶走。通過技術手段，當地警方發現這名拾荒人就是潛逃二十年的肖某，便試探與他對話，「你是湖北歐廟的嗎？」肖某竟然開口說話回答道：「是的。」肖某說，自己憋了20年沒有說話，感到特別難受，非常想念家里人。「離開的時候，孩子才11歲，現在20年過去了，不知道家里人可好？」

隨後，警方對肖某展開詢問，了解了當年的案情。5月11日，他被襄城警方從福建安溪押解回襄陽。5月13日，肖某被警方帶回，指認當年案發現場。雖然村里變化很大，但當年的作案地方，他卻仍記得很清楚。

之所以潛逃了20年才被抓獲，跟肖某善於偽裝自己有關。襄城公安分局歐廟派出所副所長張智偉表示，因為肖某裝聾作啞，很少與別人交流，大家見了他只是點點頭笑一下，所以他能夠一直躲在福建安溪縣。目前，肖某已被襄城警方刑事拘留。