母親節前夕湖北男童當街暴打媽媽影片瘋傳　不理途人勸阻狠扯頭髮

湖北仙桃一名男童11日在馬路上對自己的母親施暴，不只揮拳毆打，還狠狠抓住母親的頭髮硬扯，並不顧母親的哀求以及路人的勸阻。由於事情發生在母親節前夕，很快引起大量網友關注，許多人都相當憤怒。



目擊者表示，男童起初是坐在電動自行車的後座，被母親載着，但不知為何突然拿竹籤猛戳母親，母親罵了他幾句之後，他突然暴怒，下車對母親拳打腳踢。

旁邊許多路人見狀上前勸阻，但男童卻完全不理會，還狠狠抓住母親的頭髮硬扯，甚至在聽到有人說要報警時，男童更加激動，用腳大力踢踹電動自行車。

男孩在途人干預下，仍狠狠地拿着媽媽的頭髮不放！（按圖了解）

認識男童與母親的網民透露，男童不是第一次對母親施暴了，之前也多次對母親拳打腳踢。也有目擊者說，母親當下被毆打時，竟然還低着頭微笑。

在路人的強力介入下，男童才終於停手不再毆打母親。

由於事件發生在母親節前夕，很快引起大量網民關注，許多人都相當憤怒，在相關影片的留言區開罵：

．「此時不打，更待何時？」

．「母親節最大的諷刺！」

．「現在打你，以後就拿刀砍你了」

．「溺愛不是愛，這樣只會害了孩子」

．「她還笑？一個願打一個願挨，自生自滅吧！」



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