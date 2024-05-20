3大學生爬｢野長城｣遭雷劈　1人傷勢較重　官方：露宿一晚後被擊中

近日，有網民發帖稱，有3名大學生在箭扣長城景區遭遇雷擊，3人疑似情况不妙，引發關注。

5月20日，當地確認此事，表示3名學生在5月18日晚上爬上未開放的箭扣野長城，露宿一晚，第二天清晨天空打雷，導致三人被雷擊中，其中2人受輕微挫傷，另1人暈倒傷勢較重。



賬號「京西戶外活動群」在網絡發帖稱，北京懷柔區內的箭扣長城有人被雷電擊中，警方急救等皆有到場。並提醒戶外愛好者，戶外有風險，一定要綜合考慮。

帖文發出的聊天記錄截圖顯示，其中有網民表示「今箭扣（長城）有人讓雷劈了，我有個隊友家在箭扣（長城）下面村里，他說的」，另一網民回覆道，「一大早那雷，特別響。」還有網民分享了在箭扣長城的附近看到的影片，並稱「不是小道消息，醫生說情況不妙……」。

綜合內媒報道，5月20日上午，懷柔區文旅局確認此事屬實，並表示，3名學生前一日上山後，在長城上露宿一晚，第二天清晨天氣狀況不佳，「天空響了一聲雷，這幾個人全暈了，過了一陣子，其中有一個人可能感覺到被雷劈了，就報警了。警方、120急救先我們到達現場，將傷者拉走了。」

據雁棲鎮西柵子村消息，3人被雷電擊中後，2人受輕微挫傷，另外一人暈倒，傷勢較重。後經消防救援人員和120急救人員合力轉移到山下，送往醫院救治。

據悉，懷柔區氣象台5月19日淩晨3時發布雷電藍色預警顯示，「當前至19日20時，懷柔區有分散性雷陣雨，局地短時雨強較大，伴有短時大風，請注意防範。」

《北青網》過去曾報道，箭扣長城位於北京市懷柔區雁棲鎮西柵子村，海拔1141米，是明代長城中最著名的一段「野長城」，整段蜿蜒，呈英文字母「W」狀，形如滿弓扣箭而得名。

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雖然遠不如八達嶺、慕田峪、居庸關廣為人知，但其山勢非常富於變化，險峰斷崖之上的長城也顯得更加雄奇險要，是長城形象中出鏡率最高的一段，深受探險者和攀巖愛好者喜愛。

近年來，箭扣長城遇難的探險者亦不少。綜合過去報道的不完全統計：2009年至2018年至少遇難6人：2009年，五人攀爬箭扣長城時遭雷擊，其中兩人身亡；2010年，箭扣長城發生至少6次戶外事故，導致一人死亡；2012年，箭扣長城單日發生兩起登山事故，造成一死一傷；2014年，六人攀爬箭扣長城遇險，其中一人遇難；2015年，三名遊客被困箭扣長城懸崖邊，脫水嚴重，無法自行下山；2016年，兩名大學生爬箭扣長城受傷，被困一夜；2018年，一位探險者在攀登箭扣長城時不慎踩空摔落山澗。