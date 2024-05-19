最具挑戰長城馬拉松復辦　20國選手參賽　英國跑手榮膺｢最快好漢｣

5月18日，第21屆中國·天津黃崖關長城國際馬拉松在天津市薊州區開跑，比賽設全程馬拉松、半程馬拉松和迷你馬拉松。

「不到長城非好漢」，本次賽事吸引了來自20多個國家和地區的近3000名「好漢」參加，來自英國選手Mark Dickson以3小時43分32秒的成績摘得本屆全程馬拉松桂冠，成為「最快好漢」。



「中國·天津黃崖關長城國際馬拉松旅遊活動」創辦於1999年，已連續成功舉辦20屆，此前因疫情暫停，今年再次復辦。20多年來，黃崖關長城馬拉松在全球的影響力不斷擴大，成為國際馬拉松協會一項重要活動，路線被評為全球十大最酷馬拉松路線之一，亦被譽為最具挑戰性的冒險馬拉松之一。

黃崖關長城國際馬拉松路線被評為全球十大最酷馬拉松路線之一，亦被譽為最具挑戰性的冒險馬拉松之一。（視覺中國）

過去20屆，共有超過100個國家和地區、5萬余名選手參加活動，其中2019年參加人數達到歷史最高，參賽選手4000余人。據薊州區政府新聞辦召開新聞發布會介紹，今年吸引了來自20多個國家和地區的近3000名馬拉松愛好者參賽。

本次活動設全程馬拉松(42.195公里)、半程馬拉松(21.0975公里)和短程馬拉松(8.5公里)。除穿越黃崖關長城部份以外，涉及穿村路程大約有30公里，共涉及小平安村、黃崖關村、石泡溝村等6個村。

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在長城跑馬拉松，參賽者需要克服長城上5164級樓梯、坑坑窪窪的路面，和時上時下的蜿蜒斜坡，尤其「長命樓梯」讓大部份跑手只能「行多過跑」，不過能在沿路飽覽古城雄關壯闊、山川河谷秀美風景，以及宜人的田園風光和古樸村落，不失為一次難得的體驗。

在3000名選手的激烈角逐下，英國選手Mark Dickson成為最快的好漢，以3小時43分32秒首先衝線。西班牙選手Roman Diez Gea和巴西選手Hugo Zanoni Bastos De Siqueira分別獲得半程馬拉松和迷你馬拉松第一名。

首次來中國就拿下冠軍的Mark Dickson表示，「這是我第一次來中國，這里非常美麗，我很喜歡。我之前沒有跑過長城馬拉松，沒想到這次能奪冠，我實在太開心了。」