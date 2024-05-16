山海關為「孟姜女哭倒長城處」立碑惹議　官方：冀推廣相關文化

「孟姜女哭長城」是著名中國民間故事，與「牛郎織女」、「梁山伯與祝英台」和「白蛇傳」並稱為四大愛情傳説。可是近日，河北省秦皇島市山海關區一塊寫有「孟姜女哭倒長城處」的石碑引起不少網友關注，輿論質疑為何要為一個傳說中的人物立石碑，該處又是否真的是孟姜女哭長城的地方。對此，官方表示，石碑設立的目的，其實在於推廣孟姜女傳說相關的文化。



秦皇島市山海關區旅遊和文化廣電局非遺科科長張洋周二（14日）證實，石碑確實位於該區，立於「天下第一關」景區內。就石碑設立的目的，他解釋是在於推廣孟姜女傳說相關的文化，「孟姜女哭長城本來就是一個傳說，經過上千年的演變發展至今，代表了群眾心中美好的寓意。但究竟有沒有這個人，目前沒有確定說法」。

石碑立於「天下第一關」景區內。（北京青年報）

在山海關東的鳳凰山上，建有貞女祠，即現今的孟姜女廟。據張洋介紹，該廟建於宋代，已有2000多年歷史，比起其他姜女廟，該廟最大的特色是留下了許多題詞，有文人墨客的，也有乾隆皇帝的。而當地民眾大都對孟姜女傳說有較為深厚的感情。並反映在一些旅遊紀念品上，如葫蘆雕刻、手絹等，還有相關戲曲、歌曲等。

當地近年來還將孟姜女傳說的不同版本進行了整理出版，並收集歷朝歷代關於孟姜女的詩詞，邀請書法家書寫，再整理成冊，研究中心也製作了相關的動畫，孟姜女文化保護成果展更預計在5月19日開幕。7月，當地還計劃舉辦孟姜女文化研討會，邀請國內的歷史學家、民俗學家參加。

雖然官方原意是想推廣相關的文化，但立碑措施仍引起網民兩極反應，一部分人認為不應把傳說和歷史混淆，但也有人覺得立碑可以讓更多的人了解這個故事。

四川省作家協會副主席、著名學者蔣藍則認為，更為妥當的做法，是在石碑上加上「相傳」，這樣就既實事求是，也絲毫不影響該傳說在文學中的偉大性。而如果能以刻字的方式，在石碑旁介紹該傳說的流變，就不僅能更好地宣傳，還能避免產生誤解。

山海關為「孟姜女哭倒長城處」立碑。（北京青年報）

據了解，孟姜女傳說並無定本，從故事框架到修築長城的地點皆有不同。中國非物質文化遺產網顯示，孟姜女傳說最早見於戰國時期。著名史學家、民俗學家顧頡剛亦曾考證過，故事的原型見於《左傳》所記載的「杞梁妻哭夫」。西漢劉向的《說苑 · 善說篇》中，則出現了「其妻悲之，向城而哭，隅為之崩，城為之厄」的情節。

到了唐代，故事情節和主題思想與後來的孟姜女故事已非常接近，但故事的時間點由春秋時代改為秦朝，地點由「齊長城」變為「秦長城」，人物由齊國大將杞梁夫妻變為燕人杞良及其妻孟氏。到了明代，又多了「秦始皇逼婚」的情節，至此故事完全定型。

蔣藍認為，孟姜女哭長城的傳說改編得非常好，是一個用柔弱的眼淚，去抵抗最堅硬的鐵石心腸的故事。此種對比，更加體現了暴政之暴，和孟姜女的堅強與韌性。而從另一個角度來看，正因為傳說的影響範圍廣、程度深，所以更應當在文化傳播的過程中保持謹慎的態度。