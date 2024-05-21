人夫校領導婚戀網站騙色被女子舉報　一度騷擾對方冀保持男女關係

長安大學工程機械學院原副院長張某某，日前遭一名女子舉報指，隱瞞已婚事實透過婚戀網站騙色，提出斷絕往來後仍多次騷擾糾纏。長安大學查明事件後，對張某某給予黨紀和行政處分。



長安大學工程機械學院原副院長張某某，日前遭一名女子舉報指，隱瞞已婚事實透過婚戀網站騙色。（視覺中國）

據《澎湃新聞》報道，出生於1986年的女子田小米（化名），2019年9月在婚戀網站與張某某相識，其後一年間，二人斷斷續續地聊天。直至2020年9月才第一次見面，並於同年10月發生性關係。田小米說，「當時我們已經確定要處對象了。我們聊得挺投機，他對我也是百依百順。」

田小米稱，二人相處到2021年4月時，「有一天晚上我們在外面開房，之後他非要走。後來我就問他是不是結婚了還是怎樣，他還說自己是單身。」之後因田小米要帶父親到外地求醫，遂與張某某的聯繫減少。

2023年1月，張某某忽然坦白稱，自己有家庭，也有小孩。田小米在追問之下才得知，張某某在2014年就已經結婚。惟張某某仍然糾纏田小米，要求兩人保持男女關係。

田小米說，為了取證，她又和張某某見了幾次，「他說要我給他時間和安全感，他才敢離婚，他不能雞飛蛋打，讓我理解他。」不過，田小米明確拒絕後，張某某仍持續騷擾她，導致她患上抑鬱症，經常需要服用安眠藥才能入睡。2023年10月，田小米向陜西省紀委寄信實名舉報張某某。此後，舉報信被轉至長安大學處理。

長安大學對張某某作出包括黨紀處分、政務處分、組織處理和其他處理在內的處理、處分決定。（網上圖片）

及至今年4月，長安大學向田小米反饋了對張某某的處理結果，包括黨紀處分，黨內嚴重警告；行政處分，警告；免去副院長職務；調離教學工作崗位三年，取消研究生導師資格、取消評獎評優、職務晉升、職稱評定、崗位聘用、工資晉級、幹部選任、申報人才計劃、申報科研項目等方面的資格，時間都是三年；終止長安學者領軍人才聘用合同，追回2023年10月以來發放的人才崗位績效工資等。

不過，田小米對處理結果並不滿意，其後又通過陜西省網上信訪投訴平台投訴，「張某某隱瞞婚姻多次出軌，上班期間瀏覽色情網站多次威脅恐嚇舉報人，嚴重違反師風師德，應開除並撤銷教師資格，並要求學校公開處罰結果。」

長安大學回覆稱，學校經研究決定依照相關法例規定，已對張某某作出包括黨紀處分、政務處分、組織處理和其他處理在內的處理、處分決定。

長安大學官網教師個人主頁顯示，張某某2006年至2013年在長安大學攻讀碩士、博士。2014年起，張某某在長安大學工程機械學院先後任講師、副教授、教授，2020年2月被任命為工程機械學院副院長。