重慶某醫院被舉報涉非法代孕　產婦緊急出院疑有人通風報信？

撰文：林芷瑩
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5月5日，打拐志願者上官正義在微博發文舉報，重慶市安琪兒婦產醫院長期與代孕機構合作，代孕媽媽持偽造的客戶身份證，在該院住院、生產，後客戶持自己身份證，套取偽造真實出生證。
上官正義向重慶市衛健委、渝北區衛健委舉報後，涉嫌代孕的產婦緊急出院。對於有人質疑通風報信，重慶市渝北區衛健委工作人員稱絕不可能，當局對舉報信息嚴格保密，不存在泄露。目前，渝北區衛健委已成立調查組調查。

上官正義介紹，他前期掌握到一名蔣某某的代孕媽媽，用自己頭像以及代孕客戶柳某某的身份信息，偽造柳某某身份證件後，在中介業務人員劉某的帶領下，在重慶安琪兒婦產醫院住院。該名代孕媽媽於5月1日在重慶安琪兒婦產醫院剖腹產下一位男嬰，計劃5月5日出院。

5月5日，上官正義在微博發文舉報，重慶市安琪兒婦產醫院長期與代孕機構合作。（微博＠上官正義）

5月4日，上官正義在該院811病房見到代孕媽媽，對方稱自己是湖南人，從廣州過來生產，並說自己單身離異。當他問及對方真實身份叫蔣某某時，她表示是離異後，身份證和名字就將原來的蔣某某改成柳某某。

上官正義稱，重慶安琪兒婦產醫院長期存在與代孕機構合作，每月都有代孕媽媽持偽造的身份信息生產，且順利辦理新生兒的出生證。他曾向院方反饋此事，值班領導表示醫院沒有這樣的情況，因為他們都有人臉識別。

5月4日，上官正義先後向重慶市衛健委、渝北區衛健委舉報，「我聯繫渝北區衛健委，詳細講述情況後，對方說已經記錄，但要等6日上班後再去調查。我告知對方醫院的代媽計劃5日就要出院，或4日晚上就出院，你們6日再去，可能就找不到人」。

在他一再懇求下，當晚7時，渝北區衛生監督執法人員抵達安琪兒醫院，但涉嫌代孕的產婦已於當日下午5時半左右出院，「16時30分左右向重慶市衛健委、渝北區衛健委分別舉報，執法人員19:30左右才去醫院，結果說產婦17:30多就出院了。3個小時中間到底發生了什麽？」。

上官正義質疑有人通風報信放走代孕媽媽，「是不是有人故意放走了她們？偽造的身份證是如何通過醫院的人臉識別的？該院到底涉及多少這類案例，為何主管部門、監管機構沒有發現？該醫院辦理出去的出生證，有沒有給涉拐的孩子洗白身份？」

5月4日，上官正義先後向重慶市衛健委、渝北區衛健委舉報。（微博＠上官正義）

另據《封面新聞》，5月5日，重慶市渝北區衛健委工作人員稱，他們接到投訴趕到醫院時，發現產婦已經出院，工作人員已調取產婦的住院資料作進一步調查。

對於網民質疑執法部門向被舉報者通風報信一事，工作人員稱絕不可能，接到舉報後執法程序都是保密進行，對投訴信息嚴格保密，不存在泄漏。若涉及偽造證件情節，將移交警方處理。據他了解，舉報者向衛健委舉報前，已經和醫院溝通過。

公開資料顯示，重慶安琪兒婦產醫院成立於2015年，是重慶市渝北區重點招商引資項目，三級婦產醫院、醫療保險定點機構。

重慶安琪兒婦產醫院介紹，該院是一家專注於為中外家庭提供優質產科、婦科和新生兒科服務的國際化婦產醫院。醫院設有產科、婦科、新生兒科、計劃生育科、生殖內分泌與不孕不育科、宮頸門診、營養咨詢、兒保科、麻醉科、影像科、檢驗科、病理科、藥劑科等專業科室，為客戶提供孕前、妊娠、分娩到產後康覆、兒童保健的全方位一站式孕產照護服務。

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