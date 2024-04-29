浙江漢直播間買冒牌SK-II用後慘爛臉　舉報揭養豬場生產15人獲刑

去年1月，浙江溫州市甌海區市場監管局接報，有民眾在某電商平台直播間以低價購買一瓶冒牌SK-II面霜，用後出現皮膚過敏。經查，所謂的大品牌面霜、化妝品，竟是從養豬場的工廠內生產。



《澎湃新聞》報道，去年1月3日，甌海區市場監管局接到劉先生舉報稱，自己在某電商平台的「富婆XX」直播間以29.9元（人民幣，下同）的低價購買一瓶「SK-II」面霜，使用後出現皮膚過敏現象。經調查，執法人員發現一宗直播間大肆售賣假貨的大案，立即與當地公安部門聯手開展調查。

經查明，劉先生購買的涉案面霜來自一家戴姓老闆的公司。自2022年3月份起，戴某因公司經營不善，決定通過直播銷售假冒化妝品牟利。她雇傭王某某擔任主播、溫某某負責運營，以線上直播帶貨的方式，銷售假冒SK-II、蘭蔻（Lancôme）、科顏氏（Kiehl's）、香奈兒（CHANEL）等品牌註冊商標的化妝品。

查獲的面膜增稠劑。（澎湃新聞）

直播間銷售的假冒化妝品不僅品類齊全，實物單從外觀、質地乃至氣味與正品極其相似，顧客真假難辨。為規避法律風險以及分散退貨的訂單量，戴某等人在一年時間內先後開了6家直播店，截至案發，6間店舖實際銷售化妝品2.9餘萬件，總計銷售額達76萬餘元。

經進一步偵查，甌海區市場監管局和區公安分局食藥環知大隊發現一個集產、供、銷一體化、有組織的犯罪團夥和多個製假基地，共查扣貨物5噸，涉案貨值達5000餘萬元。

據介紹，中間商從製假基地入貨，再供貨予多個直播售假的商家。戴某供述，這些假冒化妝品的進價僅為幾元至十幾元，而售價幾十元。

車內為部分涉案產品。（澎湃新聞）

在多個製假基地中，有一個深藏在廣西桂林偏僻山裏的養豬場，負責人搭建簡易廠房，利用一部面膜機和一部灌裝機，將化學原料用增稠劑混合攪拌做成透明液體，再灌裝成面膜，套上外包裝，一個粗製濫造的產品搖身一變成為SK-II、LA MER等國際大品牌。

近日，當地法院開庭宣判，被告戴某等15人因犯銷售假冒註冊商標的商品罪，被判囚1年至3年不等刑罰，罰款共計70萬元。