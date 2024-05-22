27歲女穿吊帶爬武功山失溫亡？　景區：有穿沖鋒衣戶外徒步經驗少

5月19日，一名27歲女子在江西萍鄉市武功山爬山時失溫遇難，網傳她出事時身穿吊帶。

5月21日，武功山風景名勝區管理委員會工作人員澄清，死者有穿沖鋒衣，但未有通過景區內道路上山，反而走戶外徒步路線，「她沒有豐富的戶外登山經驗，沒有做好保溫保暖措施，造成了意外」。



景區工作人員介紹，5月19日上午，遇難者與另一名朋友走戶外徒步路線上山，當晚至20日凌晨，她出現失溫情況後尋求救援，此後有救援隊和醫生上山施救，「救援隊抵達時，人的情況已經很差了」，最終送院搶救後不治。

5月19日，一名27歲女子在江西萍鄉市武功山爬山時失溫遇難。（瀟湘晨報）

網傳遇難者穿著吊帶爬山，工作人員澄清，遇難者有穿上相應的衣物，包括長裙和沖鋒衣，足夠應對當日的天氣。據了解，近幾日武功山一直有雨，夜間最低氣溫約18℃，當地沒有發出極端天氣通知。

工作人員表示，遇難者與朋友走戶外徒步路線，未有購票入景區，也未通過景區的核心區上山，可能她本身的戶外經驗不足，遇到多變天氣、低溫造成意外。實際上，景區禁止通過這些戶外徒步路線上山，「走這些路線肯定要具備充足的戶外知識」。

景區方表示，一旦遇到極端天氣或深夜，都會有人員值守禁止遊客上山。目前，景區正處理善後工作。

《極目新聞》報道，有行山人士稱，武功山的戶外徒步路線相對比較成熟，也有路牌指引，不會迷路，但武功山天氣多變，山頂風速可達七八級，隨時可能出現大霧、大雨等情況，能見度有時不足5米，遇惡劣天氣時不能盲目前進。

行山人士介紹，失溫不一定在氣溫低的情況下出現。若裝備不充足，遇到大風同時伴隨下雨，風會快速帶走身體的熱量，加上自身體能消耗殆盡，就會出現失溫的狀況。

武功山登山路線圖。（極目新聞）

微信公眾號「健康中國」介紹，當人體核心溫度低於35℃時就會出現失溫。失溫症分為輕、中、重3個程度。其中，第二期中度失溫時，體溫會降至28℃至32℃，肌肉不協調更明顯，人的行動更遲緩、困難，伴有步伐不穩、方向感混亂；由於身體自身調節機制失衡，原本始終收縮的周圍血管擴張，會有短暫「熱起來」的錯覺，出現反常脫衣現象。

萍鄉市武功山風景名勝區管委會網站介紹，國家重點風景名勝區、國家5A級旅遊景區、國家地質公園、國家自然遺產、國家森林公園——武功山風景名勝區位於江西中西部，萍鄉、宜春、吉安三市交界處，地處湘贛邊界的羅霄山脈北段，主峰白鶴峰海拔1918.3米。