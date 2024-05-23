住所深夜遭洗劫連半歲兒子也被偷走　夫婦跑遍全國苦尋29年現奇蹟

1995年，四川一名6個月大男嬰在深夜被人偷走。



父母29年來不放棄尋找愛子，而皇天不負苦心人，終於在今年5月找到孩子。

一家人於22日大團圓，激動相擁場面令人為之動容。

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內媒《極目新聞》報道，陳女士與丈夫在1995年從老家搬到了四川縣大竹縣牌坊鄉，夫妻倆在當地從事小生意，並在同年迎來了第一個兒子鄧博。

同年8月16日，丈夫吃過晚餐後就趕回老家辦事，獨留陳女士在家照顧當時6個多月大的鄧博。陳女士在半夜12時許哄睡了兒子後，自己也很快進入夢鄉。

豈料，隔天凌晨3點，陳女士猛然驚醒，發現躺在床上的兒子不見了，將屋子翻了個遍，卻找不到孩子的身影。

稍作鎮定後，陳女士意識到家中遭小偷了：「家裏進賊了，孩子被偷了！」不僅家門被撬開，電線被弄致故障，唯一值錢的電視機也無影無蹤。

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為了存錢找兒子，夫妻倆轉而到廣東東莞做生意，等到家庭經濟狀況逐漸好轉後，自此開啟了漫漫尋兒路。

2人跑遍了福建、山東、河北、浙江等多地卻始終沒有鄧博的消息。日子就這樣一天天過去，眼看希望越來越渺茫。

直到今年5月8日，接到了一通老家警方的電話。民警表示，經過DNA比對，找到鄧博了。知名民間打拐志願者「上官正義」也在微博證實，鄧博確實已經找到。

知情人士透露，是廣東警方的「火眼金睛」，加上人臉識別技術找到失蹤29年的鄧博。

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根據《都市報道》，鄧博22日終於回到四川老家與父母團圓。

從影片可看到，村裏的不少人都來見證這場等待了近30年的大團圓。身穿白襯衫、高大挺拔的鄧博接獲親人送的花束，一家人激動相擁，滿頭白髮的祖母忍不住激動落淚。

鄧博受訪時表示：「四川對我來說是個完全陌生的環境，但身邊的親人、親戚都是非常熱情、非常愛我的，感覺很好。」

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