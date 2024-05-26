福建一小區天降美工刀途人險被砸中　物業：裝修工人無意掉落

5月23日，福建福州一小區天降美工刀，有路人險被砸中。

5月25日，小區物業工作人員介紹，裝修工人在施工時無意掉落美工刀。內地律師介紹，即使高空落刀行為並非人為故意，也可能被判定為高空擲物，若導致他人財產或人身受損，相關的管理者、所有者、使用者都要承擔民事賠償責任。



事發於福州市倉山區大東海中央府A區。閉路電視畫面顯示，5月23日下午約2時31分，兩名女途人撐傘在路上行走時，突然有物體從天而降，並在其中一名女子的腳前方落地。

另一個仰角閉路電視畫面中，該物體從某一樓層陽台位置跌下，該樓棟下方是一間課後托管機構。照片顯示，從天而降的物體是一把美工刀。

福建一小區天降美工刀，途人險被砸中。（瀟湘晨報）

據央視報道，有知情人稱，課後托管機構門前的步行道日常人流量大，事發地的高空落刀行為存在很大的安全隱患。

知情人稱，發生天降美工刀事件後，小區物業未採取任何措施，此事不了了之。小區物業工作人員表示，得悉事件後，物業的安保部已開始著手處理，找到肇事者後肯定會向受驚嚇的路人道歉。

工作人員又稱，因為拋下美工刀的肇事者在事發時沒有伸頭或露出窗外的動作，在閉路電視畫面中，難以判斷是哪層樓的人高空擲物。

福建一小區天降美工刀，途人險被砸中。（瀟湘晨報）

《瀟湘晨報》報道，5月25日，該小區物業的工作人員透露，此事已經報警解決，是裝修工人安裝窗戶時，手工刀無意掉下，「不是有意丟下的刀子，是手工刀，不是大家所說的菜刀或者什麽刀」。物業後續也採取措施，包括張貼高空擲物的警告並進行宣傳。

2021年3月1日，《中華人民共和國刑法修正案（十一）》正式施行，其中「高空拋物罪」在《最高人民法院、最高人民檢察院關於執行〈中華人民共和國刑法〉確定罪名的補充規定（七）》中明確，高空拋物違法行為將被嚴肅追究刑事責任。

據內地律師介紹，高空拋物罪的立案標準在於3個關鍵點。第一，責任人具有高空拋擲物品的行為；第二，該行為屬於責任人主觀故意；第三，該行為屬於情節嚴重。即使高空落刀行為並非人為故意，該事件也可能被判定為高空擲物。該行為導致他人財產或者人身受損，相關的管理者、所有者、使用者都要承擔民事賠償責任。