遭天降2斤重冰塊砸傷　廣西男：若難尋肇事者　將起訴全樓

昨日（19日），廣西南寧，一塊近2斤重的冰塊從天而降砸傷一男子，所幸僅受傷暫無生命危險。事發後涉事小區的物業公司亦逐戶敲門查看，目前還未找到肇事者。趙先生稱，若沒有找到加害者，他將起訴全樓。



據監控CCTV顯示，事發在6月17日中午12時50分，身穿黃色T恤的趙先生正與修車店老闆蹲在地上檢查電動車，突然一聲巨響，趙先生緊緊抱住自己的脖子。老闆立即將其拉開，並不斷抬頭向上看，當時趙先生已無法站立行走。

趙先生稱，被砸中後身體僵住、眼花，差點暈倒，好在被及時扶住。站在一旁、身穿白色上衣的男子立刻報警，十幾分鐘後，民警到達現場。期間，該小區物業公司工作人員亦到現場。

6月19日上午，工作人員稱，他們接到情況後逐戶敲門詢問，只要有人開門，他們都曾進入查看，但並沒有找到加害人。據修車店老闆稱，掉落的是約2斤重的冰塊，比拳頭大，從高空墜落衝擊力大到將雨棚砸出一個洞。

所幸趙先生僅左肩紅腫，砸到一點神經，無傷及骨頭和肺部。但3日過去，趙先生仍感到疼痛，手沒有力氣。目前，他已停工休息，沒有收入來源，且又自費醫療費200多元。上有70多歲父母，下有妻小的趙先生稱，等身體好些，要去派出所做口供，並找物業協商解決。

趙先生稱，找到加害者後，希望對方可以賠償醫療費、誤工費及精神損失費等，但若物業公司和業主們不願意負責，他會通過起訴全體業主的方式維權。

據修車店老闆稱，這已不是該棟樓第一次高空墜物。他稱，該棟樓有33層，2樓以上都是住宅，前幾次樓上掉下的是小玩具、小作業本等物品沒有砸到人。他希望，物業能盡快給小區安裝監控鏡頭，方式類似案件再次發生。