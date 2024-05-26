黃山天都峰時隔5年恢復對外開放　多名遊客遭雷擊受傷再度關閉

5月25日下午，多名遊客在網絡發文稱，於黃山景區內遭遇雷擊，還有人受傷。對此，黃山景區表示，當天因為大風天氣，天都峰、飛來石等處已經封閉，目前尚未接到人員受傷的消息。



據《上游新聞》報道，上海遊客尹女士稱，自己25日與同事一起爬黃山，下午3點左右在猴子觀海附近就開始下雨，「但當時還沒有很多雷聲，但越往西走，雷聲開始多起來，也看到了閃電。」

尹女士在去西海大峽谷方向時遇到一聲很響的雷，「工作人員說西海大峽谷屬於雷區，我們被嚇到了，就去了飛來石方向。」下午4點左右，尹女士在去飛來石路上一個亭子里看到兩位傷者，其中一位男童疑似在飛來石背雷電擊中，意識清醒但表情痛苦。「因為喊冷，保安給孩子蓋上錫紙（保溫毯）從山上背了下來。」

另一位女士後腦勺被雷劈下來的碎石擊中，有出血情況好在意識清醒，被丈夫攙扶著。兩位傷者在附近飯店緊急處理後都坐索道下山。另外，尹女士還看到了兩三位被碎石擦傷手臂的遊客。

今年5月20日，黃山景區宣布天都峰恢覆對外開放。這也是時隔五年多，天都峰再度對遊客開放。 ​25日下午，有遊客表示天都峰因為雷暴天氣再度封閉，工作人員也緊急要求遊客下山。26日上午，黃山景區發布通告，天都峰再度因為「強風惡劣天氣目前不開放」。