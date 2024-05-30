浙江男0.31元買「炒股教程」　跟從「大師」操作5天被騙510萬

浙江衢州一名男子早前花費0.31元（人民幣．下同）在網上購買一份「炒股教程」，希望以低成本方式找到賺錢機會，可最後在短短5天內被騙510萬元。目前，公安機關已成立專案組，案件偵辦和追贓挽損工作同步開展。



據浙江衢州公安周二（28日）消息， 4月30日，翁先生在一家電商平台購買了該份「炒股教程」，看過之後，他認為教程比較專業，隨後又到其它店鋪花了0.48元買下第2個教程，並用自己的微信添加對方好友，後者則不斷發消息想讓翁在應用商店下載「workpro」聊天軟件，還稱有「大師」在群內進行交流學習。

商家不斷發消息想讓翁在應用商店下載「workpro」聊天軟件。（澎湃新聞）

一開始翁先生沒有理會，但兩周後第一家店鋪的商家詢問「炒股課程」講座效果時，再向覺得「還不錯」的翁先生推薦下載「workpro」。由於兩個商家都推薦該軟件，翁先生便試著下載了，並提供姓名和手機號碼以註冊帳號。

之後，翁先生發現自己在一個名為「首席內部經濟3論壇—大師」的群組內，該群設置為全員禁言，群內「大師」則在分析股票和薦股。而翁先生也覺得分析比較準確，認為「大師」很靠譜。

到了5月14日，「大師」在群內稱近期股市不穩，他可以指導大家在「ESG綠色環保生活市場」項目進行投資。然後，翁先生與「大師」進行視像通話。由於曾在網上看過對方的照片，炒股人也都熟知其名號，因此翁先生對片中出現的「大師」的一言一舉深信不疑，還在對方發來的「保密文件」上簽署。

接下來，群組開始清理那些不願意投資的用戶，而「大師」則將投資平台的鏈接私發予翁先生，引導他到陌生投資平台進行投資操作，並稱平台會贈送一筆1萬元的「試操作費用」，後者按照指導進行操作後，餘額瞬間變成1.6萬元。而成功提現100元後，翁先生更加相信該平台。

每次操作都能賺錢後，翁先生決定加大投資額度，先後向對方的銀行卡內轉帳共510萬元。最後，翁先生發現提現不斷失敗，才意識到自己被騙，決定報案。