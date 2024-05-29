「訂房不過夜」挨罰1晚500元？男子批北京希爾頓調監視器侵私隱

內地一名男子協同家人日前入住北京希爾頓酒店，業者調閱入住監視器，發現他夜不歸宿，有轉讓會員房間之虞，退房時要求額外扣繳3000元（人民幣，下同）。男子不滿酒店業者侵犯隱私申訴，希爾頓集團事後回應，扣款情況屬實，目前已將扣繳金額退回。



北京王府井希爾頓酒店。（微博@貝殼財經）

綜合《澎湃新聞》、《上游新聞》等內媒報道，湯姓男子協同家人日前入住位於北京王府井的希爾頓酒店，「開了2間房間，並且住了3個晚上」，自稱因為調時差的關係，深夜並沒有回房休息，而是在外面遊玩。

不料退房時，酒店經理告知，經調取入住監視器，發現他夜不歸宿，因此要收取每間每晚500元的價差，3天下來一共收取人民幣3000元。

湯姓男子提供北京王府井希爾頓酒店開立的發票。（新浪）

報道指稱，湯姓男子立即解釋情況，並質疑業者應該保護顧客隱私，為何會調取監視器來監視他的生活軌跡。不過，業者不予理會，而是直接從押金內扣除這些錢，且入帳單上並沒有標明「罰款」，而是以「房費」的名義多收錢。

北京王府井希爾頓酒店客房。（網上照片）

對此，內地希爾頓酒店回應，由於顧客已簽署承諾書，書面明確記載，若出現違規轉讓會員禮遇的情況，會收取價差費用，且湯姓男子夜不歸宿，酒店方懷疑可能是轉讓會員房間，所以才要求補價差，自認這是保護其他會員權益而做的內部審核。

根據酒店方出具的承諾書內容，主要針對「希爾頓榮譽客會成員」，其中規定，如在本酒店住宿期間，發生了違規轉讓會員禮遇的情況，酒店將會收取500元/每晚的差價費用，此費用包括：早餐、房間升級、行政禮遇、會員歡迎品等；並且您的預訂將不會享受積分以及房晚的累積。承諾書並稱，該制度適用於全球所有的希爾頓集團旗下酒店。

北京希爾頓酒店要求住客入房前，須簽署承諾書，針對會員權益進行規範。（上游新聞）

另一方面，根據湯姓男子所提供北京王府井希爾頓酒店開立的發票顯示，該遊客在此住的三晚房費（含服務費與稅費）共計3277.62元，加上酒店多收取的500元/房/晚的額外費用，該遊客在北京王府井希爾頓酒店住三晚共計消費4777.62元。湯姓男子表示，投宿三天被多扣 1500元，家人的另一間房與他的情況一致，也被多扣了1500元。

湯姓男子接受內媒《澎湃新聞》採訪時強調，他在其他希爾頓集團旗下酒店入住時並未簽訂過承諾書，質疑北京王府井希爾頓酒店要求他入住前簽訂承諾書的合理性，「這份承諾書的內容為酒店單方面約束消費者的行為，是否屬於霸王條款？」

針對今次糾紛，希爾頓集團表示已將投訴升級處理，截至28日為止，未再有相關回覆。

事件經媒體報道，不少網民紛紛表示驚訝，質疑希爾頓管太寬，「是酒店還是學校宿舍啊？」，謔稱「是去消費住酒店還是去上班打卡的」。但也有網民認為，酒店打擊代訂倒賣行為無可厚非，推論酒店當是掌握證據，證明晚上有另外的人入住了，非會員本人入住，因此才會出策調閱監視器，認為「應該是個慣犯才會被針對」。