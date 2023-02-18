盤點全球2023年33間豪華新酒店　東京Bulgari倫敦半島品牌搶開幕

雖然每年寫海外新開酒店是MISS的保留項目，但今年，終於！我們可以踏踏實實地去期待，去向外，並且去入住了！



很開心，各大品牌即將在全世界紛紛落地，除了期盼已久的東京寶格麗Bulgari Hotel Tokyo、倫敦半島The Peninsula London等重磅，還有麗思卡爾頓隱世Ritz-Carlton Reserve、六善Six Senses等品牌的分號。

2023年的酒店，必定會很精彩。讓我們收藏起來，一一去打卡！

亞洲

亞洲新酒店：Aman、Bulgari、Ritz-Carlton Reserve、EDITION、Six Senses、LXR等等👇👇👇

+ 30

1. 安縵二世谷 Aman Niseko

日本 | 北海道

日本的第四家安縵，是安縵在日本的首個康體養生度假村，也是Kerry Hill在日本的第四件安縵作品。

酒店位於藻岩山上的原生態自然保護區內，對望日本百名山之一羊蹄山。整體建築為現代風格，從細節可見北海道原住民阿伊努人的生活痕跡。內部共30間房、2間餐廳、1間私人用餐室、酒吧、威士忌和雪茄休息室、水療中心、圖書館、滑雪零售區等區域，另有31棟安縵別墅供售賣。

預計開業：2023年

2. 東京寶格麗酒店 Bulgari Hotel Tokyo

日本 | 東京

日本首間寶格麗佔據東京城中腹地，位於東京Midtown 八重洲綜合體的39至45層，距離皇宮（Imperial Palace）、銀座等景點咫尺之遙。

酒店共有98間客房，依然由寶格麗御用團隊意大利建築公司Antonio Citterio Patricia Viel設計。值得一提的是，其水療中心將達約1500平方米。

預計開業：2023年

3. 芭堤雅安達仕酒店 Andaz Pattaya Jomtien Beach

泰國 | 芭提雅

泰國首家安達仕居於芭提雅的Jomtien海灘，隱於葱蘢綠意中，斥資1.5億美金，建築靈感來源於當地傳統建築，由泰國本土設計公司A49操刀。

204間客房基礎面積50平方米起，均為原木風格，其中最有特色的是由傳統柚木屋改造而來的四卧和六卧別墅。

預計開業：2023年2月

4. 新加坡艾迪遜酒店 The Singapore EDITION

新加坡

艾迪遜新加坡首秀，酒店地處黃金地段烏節路，整棟建築為雙子塔樓，住宅鉑瑞雅居與艾迪遜酒店各居一棟。

酒店所在的那棟將打造「五星酒店+豪宅」的概念，分為上下兩個部分。底部8層將容納190間艾迪遜客房，其上的28層則是豪華公寓的所在。項目的設計師邀請到了樟宜機場設計師莫瑟.薩夫迪，艾迪遜的時髦先鋒將與南洋文化精彩碰撞。

預計開業：2023年

5. 峇里島LXR酒店 LXR Bali

印度尼西亞 | 峇里島

峇里島的第一家LXR，為全別墅度假酒店，共72棟私人別墅和大量的壯麗景色，吸引了來自世界各地的遊客前來參觀印度尼西亞最寧靜的度假勝地。

預計開業時間：2023年

6. 瓦納六善 Six Senses Vana

印度 | 北阿坎德邦

印度第二間六善酒店瓦納六善位於印度北部德哈拉敦-北阿坎德風景秀麗的山麓。

酒店主打養生與療愈，擁有66間客房和16間套房。住客可以品嚐有機食品、體驗靜修，通過自然保護區及各類運動場所與自然建立聯繫，也能感受私人影院、展覽及各種娛樂休憩設施。

預計開業：2023年

7. 沙特六善 Six Senses Southern Dunes, The Red Sea

沙特阿拉伯 | 塔布克

沙特六善是沙特阿拉伯紅海旅遊度假區唯一的內陸酒店，選址紅海沿岸的Umluj，被一片沙漠包圍。

Foster+Patrners為酒店打造76間客房，開放式的卧室和起居室，以及戶外露台都能領略沙漠景觀。房間內部選用了與沙漠一致的色調，裝飾品選擇傳統部落服裝豐富的顏色與圖案。酒店公區被設計成「沙漠之花」，這裏設置接待區、休息區和品牌特有的「地球實驗室」。住客可以在這裏從藝術、舞蹈、音樂了解沙特文化和歷史，還可以參與體驗活動。

在中東地區，六善常「出其不意」。有着全球最酷的Check in方式的阿曼六善，住客可以選擇乘坐滑翔傘直接降落在酒店門口。

預計開業：2023年

8. 沙特阿拉伯麗思卡爾頓隱世酒店 Nujuma Ritz-Carlton Reserve

沙特阿拉伯 | 塔布克省

麗思卡爾頓隱世終於有新動向了，它將在沙特紅海項目中分一杯羹，預計2023年開業。

新酒店選址紅海私人島嶼。水上別墅向海面無限延伸，棧橋將它們串聯。棧橋兩旁無任何遮擋物，能一覽海天連成一片的美景。Foster+Partners以木質編織材料裝扮酒店。酒店僅提供63棟一到四居室的別墅，房間外立面同樣為木材。

預計開業：2023年

9. One&Only One Za'abeel Resort

阿聯酋 | 杜拜

One&Only One Za'abeel位於杜拜城中腹地，其所在的建築為世界上最長的懸臂式建築，由兩座塔樓構成，中間靠全景空中大廳相連。

One&Only度假酒店和私人住宅分佈在塔樓中，此外還有康養設施、零售、娛樂等多種業態。酒店設計出自Denniston Architects之手，將擁有11家餐廳和酒吧，房間可坐擁杜拜天際線。

預計開業：2023年3月

10. 多哈瑰麗酒店 Rosewood Doha

卡塔爾 | 多哈

多哈瑰麗酒店與公寓分佈在兩座37層和40層的塔樓內，由卡塔爾著名建築師Ibrahim M. Jaidah以當地獨特的珊瑚為靈感打造。內部擁有185間精緻的客房和豪華套房，173間長期入住的服務式公寓和300套可供購買的住宅。大樓更帶有直升機停機坪。

最令人期待的是，瑰麗酒店的Manor Club行政酒廊概念將在卡塔爾全新升級，為俱樂部客房和套房賓客提供更加便利和私密的精選服務。

預計開業：2023年3月

11. 卡塔爾明珠四季酒店 Four Seasons Resort and Residences at The Pearl-Qatar

卡塔爾 | 多哈

卡塔爾第二間四季酒店坐落於多哈著名的人工環形島嶼The Pearl，坐擁海岸線及私人沙灘。19層的建築中，有161間公寓和84間私人住宅及包括Joël Robuchon的米芝蓮星級餐飲體驗在內的五家餐廳和酒吧等設施。

預計開業：2023年

12. 多哈LXR酒店 Katara Hills Doha, LXR Hotels & Resorts

卡塔爾 | 多哈

多哈卡塔拉山LXR酒店為全別墅度假村，位於卡塔拉文化村。僅15棟別墅，每棟都有游泳池，提供私人管家服務。

預計開業：2023年

歐洲

歐洲新酒店：The Peninsula、Mandarin Oriental、Raffles、Rosewood等等👇👇👇

+ 13

13. 羅馬寶格麗酒店 Bulgari Hotel Roma

意大利 | 羅馬

羅馬寶格麗酒店於2023年開業，位於第四區馬爾茲廣場的中心，距離科爾索大道（Via del Corso）和康多蒂大道（ViaCondotti）上的寶格麗旗艦店僅有幾分鐘路程。

與所有寶格麗酒店一樣，意大利建築公司Antonio Citterio Patricia Viel將負責新寶格麗羅馬酒店的建築修復和室內設計。該酒店將擁有100多間客房，其中大部分為套房，以及由米芝蓮星級廚師Niko Romito和Bulgari Bar主理的久負盛名的Il Ristorante餐廳。

預計開業：2023年秋季

14. 倫敦半島酒店 The Peninsula London

英國 | 倫敦

倫敦半島酒店計劃於2023年3月開啟試營業，酒店選址金貴，可以俯瞰海德公園角及威靈頓拱門，步行可達白金漢宮、哈羅德百貨公司和大笨鐘。

酒店的建築和設計彰顯了貝爾格拉維亞區獨特的歷史和莊嚴風格。倫敦半島共設190 間風格精緻的客房和套間，其中59間套間分為俯瞰白金漢宮的The Palace Suite套間、擁有面朝海德公園大露台的The Grand Terrace Suite套間、鳥瞰惠靈頓拱門的The Arch Suite套間以及最奢華的半島套間。

預計開業：2023年3月

15. 倫敦梅菲爾文華東方酒店 Mandarin Oriental Mayfair, London

英國 | 倫敦

倫敦即將迎來一城兩扇。將開業的倫敦梅菲爾文華東方酒店由著名建築事務所Rogers Stirk Harbour + Partners操刀設計，僅擁有50間客房和套房，位於梅菲爾核心地段的漢諾威廣場。

在酒店頂部樓層，將設有80間文華東方酒店管理式住宅。業主可與酒店住客共用室內泳池、綜合健身中心、以及私密的水療中心等一系列設施。

預計開業：2023年

16. 倫敦OWO萊佛士酒店 Raffles London at The OWO

英國 | 倫敦

倫敦OWO萊佛士酒店及公寓是全球首家配備萊佛士公寓的酒店，曾是舊戰爭辦公室（Old War Office）。

改建後的大樓，將以四面圍合的庭院為中心，入口放置庭院內部，住客穿過臨街的大樓才能抵達酒店入口。大樓內部保存完好，設計師把1000多間辦公室和長達約4公里的走廊改造成擁有120間客房和85套公寓的酒店。

預計開業：2023年

17. 伊斯坦堡半島酒店 The Peninsula Istanbul

土耳其 | 伊斯坦堡

歐洲第三家半島伊斯坦堡半島酒店剛於2023年2月14日開業，現已接受預訂。

酒店坐落在歷史悠久的Karaköy區，面向壯觀的博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait），被綠意盎然的海濱花園所包圍。共由四棟建築構成，其中三幢為歷史保護建築。

177間精美客房均由訂製傢俱裝扮，不乏極富土耳其風情的木材結合珍珠母貝的鑲嵌裝飾、基裏姆風格的地毯等家居，典雅與華貴兼具。同時擁有青翠的園林和游泳池，其中一個游泳池更享有博斯普魯斯海峽的壯觀景觀。當然，在著名的半島水療中心，你也可以醉心於古老的土耳其傳統的哈曼蒸浴。

預計開業：2023年2月

18. 慕尼黑瑰麗酒店 Rosewood Munich

德國 | 慕尼黑

德國首間瑰麗慕尼黑瑰麗酒店將於2023年末啟幕。

酒店所在的建築歷史悠久，一間為巴伐利亞州國家銀行的前總部，另一間為貴族住宅。住客步行就能到達瑪麗恩普拉茨廣場、巴伐利亞州歌劇院等著名景點。酒店共有132間客房和套房。

預計開業：2023年末

北美洲

北美洲新酒店：星野、Rosewood、Raffles、Vineta、St. Regis、Sofitel Legend等等👇👇👇

+ 11

19. 夏威夷科納村瑰麗酒店 Kona Village, A Rosewood Resort

美國 | 夏威夷

科納村瑰麗地處夏威夷島科哈拉海岸，佔地81英畝，擁有豐富的自然景觀。入住於此，能與自然親密接觸。

度假村翻新自當地頗有盛名但於2011年因海嘯停業的Kona Village，夏威夷本土建築師Greg Warner來操刀，將擁有極富夏威夷特色的150間茅草屋客房。

預計開業：2023年

20. 波士頓後灣萊佛士酒店及住宅 Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences

美國 | 波士頓

美國首間萊佛士項目Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences預計於今年夏天在波士頓啟幕。該項目耗資4億美元，位於科普利廣場和波士頓公共圖書館附近，將擁有147間客房和146套住宅。

內部包含三層空中大廳、六間酒店及酒吧、水療中心、游泳池、花園露台和豐富的活動空間。

預計開業：2023年3月

21. 歐特家 The Vineta Hotel

美國 | 佛羅里達州

美國迎來歐特家首間酒店維尼塔酒店（The Vineta Hotel）。酒店位於美國佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach），其建築已有百年歷史，為當地地標之一。

維尼塔酒店位於棕櫚灘核心位置，距離以設計師精品店、知名餐廳與畫廊雲集的沃斯大道（Worth Avenue）僅咫尺之遙，前往海灘只有幾分鐘路程。著名設計師Tino Zervudachi操刀翻新工程，打造41間清新的客房及其他公共設施。

預計開業：2023年底

22. 星野集團 RISONARE 關島 Hoshino Resorts RISONARE Guam

美國 | 關島

第一家海外RISONARE「星野 RISONARE 關島」將於2023年啟幕。

該度假村距離Tumon圖蒙市區約10 分鐘車程，被海灘與紅樹林包圍，遠離城市喧囂。它還擁有密克羅尼西亞最大的水上公園，客人可在此盡情感受戲水的歡樂。

預計開業：2023年4月

23. 瑞吉卡奈度假酒店 The St. Regis Kanai Resort, Riviera Maya

墨西哥 | 金塔納羅奧州

The St. Regis Kanai Resort 位於度假勝地裏維埃拉瑪雅(Riviera Mayan)，被鬱鬱葱葱的森林包裹。

該度假酒店擁有124間客房和套房，其中20間為套房，以及32個帶游泳池的私人別墅。每間房間都能欣賞美妙的海景。

預計開業：2023年2月

24. Sofitel Legend Casco Viejo Panama

巴拿馬 | Casco Viejo

全球第六間索菲特傳奇Sofitel Legend Casco Viejo Panama酒店選址於巴拿馬的歷史名城Casco Viejo，直接建於水中，一攬太平洋與城市天際線的壯麗景色。

室內大量運用深色木材，頗有復古氣息。159間客房及套房分佈於建築內，大多數為海景房。另有五個餐飲及酒吧，海濱游泳池等一系列設施。

預計開業：2023年年初

澳洲

澳洲新酒店：W、Capella、Ritz-Carlton、Fairmont等等👇👇👇

+ 7

25. 悉尼嘉佩樂 Capella Sydney

澳洲 | 悉尼

全球第七家嘉佩樂酒店悉尼嘉佩樂將於2023年3月啟幕，這標誌着嘉佩樂酒店及度假村正式進軍澳洲。酒店位於城中腹地，距離風景優美的悉尼灣、悉尼歌劇院和海港橋僅數步之遙。酒店建築為世界文物遺產目錄之一，嘉佩樂攜手Make建築事務所的改造令這棟百歲建築得以煥新。

酒店共設有192間典雅客房和套房，錯落分佈於八層樓中。豐富的藝術典藏，多元的文物陳列和技藝考究的手工傢俱，營造温暖雅緻，充滿藝術氣息的氛圍。

預計開業：2023年3月

26. 墨爾本麗思卡爾頓酒店 The Ritz-Carlton, Melbourne

澳洲 | 墨爾本

墨爾本麗思卡爾頓酒店位於墨爾本商業區腹地，擁有257間客房和套房，享有城市和海港的壯麗景色。另有無邊泳池、餐廳和酒吧、水療中心以及大型會議和活動空間等設施。

預計開業：2023年

27. 悉尼W酒店 W Sydney

澳洲 | 悉尼

悉尼W酒店是澳洲繼墨爾本、布里斯本之後的第三間W。

酒店位於風景優美的達令港沿岸，弧形外觀如翻湧的海浪，玻璃幕牆映出城市與天空之景。內部設計大量運用藍紫色及蜂巢元素，是一如既往地富有衝擊力的時尚感。值得一提的是，這間為寵物友好酒店。

預計開業：2023年10月

28. 道格拉斯港費爾蒙酒店 Fairmont Port Douglas, Australia

澳洲 | 昆士蘭

澳洲首間費爾蒙，坐落於大堡礁與戴恩特里雨林附近。

整座建築將環保設計和設施融為一體，被綠植包圍，本身就如一個雨林，行走其中，如在森林裏漫步。酒店共有253間客房和套房、一個水療中心、游泳池、多個餐飲場所以及豐富的室內外活動空間。

預計開業：2023年

非洲

非洲新酒店：Park Hyatt、Fairmont、悦榕莊、Ritz-Carlton、Waldorf Astoria等等👇👇👇

+ 9

29. The Ritz-Carlton Paradise Valley, The Palmeraie

摩洛哥 | 馬拉喀什

The Ritz-Carlton Paradise Valley, The Palmeraie將於2023年秋季開業。

酒店位於亞利桑那州天堂谷名為棕櫚園的開發區，佔地20英畝，享有駱駝山景緻。內部共有215間客房，另設有水療中心和健身中心、季節性餐廳概念、柑橘園、游泳池等。

預計開業：2023年秋季

30. Fairmont La Marina Rabat Salé

摩洛哥 | 拉巴特-塞拉

摩洛哥Fairmont La Marina Rabat Salé酒店距離市中心僅10分鐘路程，毗鄰大西洋。酒店擁有186間客房和套房、三間餐廳、一個酒吧和茶室、花園、水療中心等。

預計開業：2023年11月

31. 科爾代拉島悦榕莊 Banyan Tree Ilha Caldeira

莫桑比克 | 科爾代拉島

科爾代拉島悦榕莊位於莫桑比克海岸外的科爾代拉私人島嶼上，設計以木頭、竹編、草編物來營造自然氣息。

酒店擁有40套私人泳池別墅，可以欣賞原始的印度洋海景，以及日出和日落的壯麗景色。更有豐富的文化遺產可以體驗，讓你融入當地。

預計開業：2023年

32. 開羅華爾道夫酒店 Waldorf Astoria Cairo Heliopolis

埃及 | 開羅

埃及首間華爾道夫酒店將於今年春天開業。

酒店距離開羅國際機場不到十分鐘車程，擁有252間客房和套房、Waldorf Astoria Spa、游泳池和花園、健身中心、會議和活動空間等設施。

預計開業：2023年春

33. 南非約翰內斯堡柏悦酒店 Park Hyatt Johannesburg

南非 | 約翰內斯堡

時隔15年，柏悦再次回到南非。新酒店改造自莊園式酒店温斯頓酒店，僅設30間帶庭院或是陽台的客房，由Yabu+Pushelberg主持設計。

有意思的是，該酒店在1995至2007年間，就曾掛牌柏悦。

預計開業：2023年