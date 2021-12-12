酒店房間mini bar普及源頭是香港？頂級酒店不再收費還有這些驚喜

酒店Mini bar日漸式微的背後，究竟蘊藏著怎樣的玄機？



早前Miss去了一家還算不錯的酒店，退房時卻被告知消費68元——是入住時和歡迎水果擺放在一起的氣泡水，旁邊寫著歡迎享用。

由於趕時間，不想再去深究當時是否還有一個小小的標籤提示著我「歡迎享用（不免費的我）」，於是付賬了事。就此，對這家酒店、甚至這個品牌，在心裡打了一個叉。

其實最早的時候，Mini bar是什麼樣的呢？ 除了給酒店帶來豐厚利潤外，我更相信，他在每一個深夜慰藉過我們孤獨的靈魂。（點圖放大看看mini bar的歷史）▼▼▼

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Mini bar的興起歸功於希爾頓集團

1963年，美國華盛頓的Madison Hotel成為世界上第一家擁有Mini bar的酒店，至今已經超過半個世紀了。不過最初，Mini bar只出現在酒店套房裡。

1974年，香港希爾頓酒店敏銳地察覺這一商機，成為首家在全酒店範圍內配備Mini bar的酒店。隨後幾個月酒店的房內飲料消費增長了500%，也為酒店帶來了5%的全年營收增長。沒人能想到這一小小的舉措，竟創造瞭如此巨大的收益。不久後，希爾頓酒店將Mini bar業務推廣至了整個集團。

現如今，Mini bar早已成為五星級酒店的標配，但大多數酒店千篇一律的可樂、雪碧、咖啡、茶，卻讓我們再也不復當年的熱情。你還記得最近一次進入客房就迫不及待打開Mini bar是什麼時候嗎？

如今它正淪為雞肋

十多年前還備受青睞的Mini bar，為什麼這兩年走起了下坡路？

其實當年的輝煌更像是時勢造英雄。首先，那個年代的商品不像現在流通如此廣泛，Mini bar裡確實「乾貨」不少，且當年配備Mini bar的多為高端酒店，並不是現如今普羅大眾都能消費得起的五星級酒店。

其次，城市酒店的便利性也是Mini bar式微的重要因素。只需半小時，外賣騎手就能將你要的飲品零食送到手上——貨品更全、價格更優。與其和乏善可陳的Mini bar面面相覷，是不是外賣更能撫慰人心？

也正因為Mini bar所受的關注度越來越低，有些酒店開始清空Mini bar的小冰箱，轉而讓客人儲存自己的物品；更有甚者，索性一鎖了之。這樣一來，酒店的確省事了，可住客們卻不買帳。

Miss曾經和朋友們度假時就遇上了這種囧境。因為同行的有幾個小朋友，家長們特地從較遠的超市買了大桶裝的牛奶，誰知到了酒店才發現客房裡壓根就沒有冰箱。一番交涉之下，酒店表示可以放在公用冰箱，但需要我們自己「看守」。無奈，那場旅行在牛奶保衛戰中落下帷幕。

免費才是高端度假酒店的趨勢

近些年，也有許多酒店順應局勢逐漸改革，將Mini bar內的飲品、零食列為免費享用，再大方一點的如太古集團旗下幾家酒店，則連啤酒、進口零食都一併贈送，僅收取高價紅酒和香檳的費用。用不太昂貴的費用，在酒店行業內卷的情形下俘獲住客的心，確實是一筆划算的買賣。

貴陽新晉豪華酒店觀山湖安珀，滿足了住客的Mini bar自由。只要一個電話，酒店就會為你補上所需。杭州最貴的秋水山莊同樣Mini bar全免，也採取隨時補充的政策。只不過對於他的房價來說，Miss覺得確實該做到這些。換牌後的上海浦東麗晶酒店依舊大氣，不僅Mini bar全免費，就連紅酒都可以免費享用。

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獨特的產品永遠有忠實的追隨者

京都麗思卡爾頓酒店內的Mini Bar，配有法國產的Christofle銀器、膠囊泡茶機，另有PIERRE HERMÉ PARIS的朱古力和獺祭以供解饞。

上海半島酒店的Mini Bar裡，有Deutz香檳公司為酒店定制的香檳，這可是其他地方喝不到的哦。上海寶格麗酒店Mini bar裡的中式茶具，採用的是愛馬仕旗下的國牌SHANG XIA，咖啡杯則是來自倫敦的高端瓷器品牌LSA。

香港瑰麗酒店則將精美絕倫的玻璃杯和調酒用具直接陳列於扶手椅邊，將這佈置成客房裝飾的一部分——這些玻璃杯大多出自較為小眾的SV CASA。

製造驚喜，不少酒店在這裡發力

上海蘇寧寶麗嘉不僅準備了私人管家櫃和Mini bar酒櫃，還特別錄製了經典雞尾酒的調製教程。在房間裡，就能私享浪漫啦。星野在國內的首家天台山嘉助酒店，除了硬件了得，Mini bar裡無限供應的進口日本飲料、蔬菜汁和白色戀人都讓人十分驚喜。

今年大熱的敦煌碧玥，雖然可供的選擇不多，但除了常規的軟飲外還準備了當地特有的杏皮水、奶啤，也算十分有心了。Miss年初去的陸升陶瓷酒店也讓人印象深刻。酒店的茶具餐俱全是luzerne自家產品，除了免費的Mini bar，客房裡還附贈一泡大紅袍，非常「福建」。

零零總總看來，Mini bar想要重振旗鼓並不難，難的是，酒店是否願意為這不再賺錢的項目用心付出。

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