山東醫院欠薪8個月　院長宣布絕食10日：以此減少對員工的歉疚

位於山東聊城市陽穀縣的魯西南醫院近日被曝欠薪達8個月，1月31日，一段該院院長周紅生宣布絕食的影片在網上傳播。周紅生表示，自己將絕食10天，以此減少對員工的歉疚，並向債權人喊話：「希望再給醫院一次重整機會。」



網傳片段中，多名人員拉起寫有「請給四百名員工一個機會」、「請給魯西南醫院一次重整機會」等字眼的橫額。周紅生表示，醫院在集團出現債務違約時有700多人，現時有601人遭欠薪，工資加社保總額超過4500萬元（人民幣．下同），醫院馬上面臨無法繼續營業的情況，因藥品藥材幾乎耗盡，即使有病人也沒法醫治。他還稱：「全體員工已經8個月未發工資，我只能自今日起開始絕食，以減少自己對欠薪員工的愧疚之心。」

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事件引起熱議，對於周紅生的行為，有人讚揚其勇氣和擔當，但也有人質疑其做法是否妥當，認為解決欠薪問題應該通過法律途徑解決。

網民點睇：

醫院都發不出工資了 說明的問題還蠻多的

私立醫院負債累累，這兩年公立醫院又何嘗不是呢？

醫院開銷也很大，這幾年，沒幾個行業好過的，前幾年疫情傷了

該如何突破重圍？恐怕不是一個醫院如此狀況吧！

醫學生還是去一線二線城市找工作吧

今年將會有大批醫院倒閉的，這只是開始，感覺學醫的人越來越少，醫療成本5年吧最多會越來越貴



魯西南醫院品牌宣傳部工作人員回應指，影片內容屬實，欠薪已有半年多，有些員工已離職，目前醫院還有400多名員工。他透露，一般員工都欠薪2萬多元，而他本人的家住在附近，之所以留下來，是希望醫院還能好轉，覺得還有希望。魯西南醫院健康咨詢電話的工作人員則表示，現時醫院門診還可以正常就醫，但因為資金問題住院受影響。

魯西南醫院是三級綜合性醫院。（微博）

公開資料顯示，魯西南醫院是集醫療、教學、科研、保健為一體的三級綜合性醫院，實行一次性規劃、分期建設，規劃建築總面積20萬㎡，設計床位2000張。其中，一期工程是2016年山東省重點建設項目，佔地248畝，2018年5月12日投入運營。對於事件，陽穀縣衛生健康局辦公室工作人員表示，魯西南醫院是民營醫院，欠薪涉及該公司資金問題，是公司內部的事情，相關部門在協調處理。

天眼查App則顯示，魯西南醫院有限公司成立於2015年7月，法定代表人為王志偉，周紅生為總經理，注冊資本2.5億元，由祥瑞國際控股集團有限責任公司全資持股。風險信息顯示，該公司存在兩條被執行人信息，被執行總金額1.8億元。行政處罰信息顯示，2023年9月，該公司曾因違規使用醫保基金被罰36.3萬餘元。