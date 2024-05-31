吉林產糧大縣沃土徵佔建特色小鎮蓋別墅　400戶村民6年等無安置房

《央廣網》消息，吉林省長春市農安縣位列全國排名前十的產糧大縣，卻傳當地村民反映，當地在2020年宣稱要在村裡建「君子蘭特色小鎮」，如今只見大面積黑土地被大面積徵佔，建起了合院、疊拼等高檔別墅住宅，不見特色產業與君子蘭種植基地。而此前承諾讓村民「就地城鎮化」的樓房建設業已半途擱置，目前有四百多戶村民未上樓安置。



中央廣播電視總台中國之聲《新聞縱橫》報道，吉林省長春市農安縣地處世界三大黃金玉米帶之一的核心區，是全國排名前十的產糧大縣。近日，多位農安縣合隆鎮谷家嶺村的村民向總台中國之聲新聞熱線400-800-0088反映稱，2020年，當地宣稱要在村裡建「君子蘭特色小鎮」，四年過去了，只見大面積黑土地被大面積徵佔，建起了合院、疊拼等高檔別墅住宅，卻見不到任何特色產業，更沒有君子蘭種植基地。

桃花源著項目臨近長白公路，距離鎮政府14公里，距離農安縣城區五十多公里，項目周邊主要為大面積耕地（來自衛星地圖）

內媒聞訊後走訪當地，直驅位於長春農安縣合隆鎮谷家嶺村的「桃花源著」樓盤項目。樓盤銷售介紹，項目主打徽派建築，主要有合院、疊拼和洋房，強調「合院和疊拼產品在整個長春市場上十分稀有」。

據農安縣政府官網，農安縣融媒體中心2020年9月發布消息稱，「桃花源著」專案是由「君子蘭小鎮」與「酒工坊小鎮」兩個特色小鎮組成，是長春首座集「教育頤養、運動休閒、溫泉度假、生態農業、高端住宅」為一體的國風人文新市鎮。項目首先開發的是「君子蘭特色小鎮」，佔地約10.77平方公里，包括「5大板塊」；整個片區將由吉林省泓政建工集團來打造；該項目是一個以「君子蘭」為核心的特色小鎮生態系統，有核心產業、衍生產業和配套產業三個層級，通過「以城聚產，以產興城」，探索新型城鎮化的新模式。

然而，四年過去，當地只見大面積的高端住宅，卻見不到君子蘭特色產業，售樓部相關人員僅稱得先把高端住宅建完，「什麼時候能全景實現，我們也不清楚」。

桃花源著專案售樓部展示的沙盤（央廣網）

報道援引「桃花源著」建設單位吉林省泓政房地產開發有限公司相關技術人員說法，指君子蘭產業基地等相關配套專案後續是否會建，目前還是未知數，「因為配套的土地，政府已經不給批了」。

據介紹，整個「桃花源著」專案的佔地面積共計28萬平方公尺，目前桃花源著專案的A地塊即桃源里地塊已基本售罄，預計今年6月底交房。

不過，有多位網民在社交媒體上留言稱，購買了「桃花源著」的房子遇到延期交房的情況。長春市一位對此專案有瞭解的房產仲介表示，「那邊屬於很偏遠的地方，在長春市場關注度不是很高。有的人買完房子，好幾年都沒收房，確實沒有按時交房。」

農安縣政府官網2020年9月發布「君子蘭特色小鎮」相關消息。（農安縣政府官網）

採訪中，合隆鎮谷家嶺村多位村民也向內媒表示，目前「桃花源著」專案整體建設進展緩慢。此前承諾讓村民「就地城鎮化」的樓房建設已半途擱置，還有四百多戶村民未上樓安置。

報道引述合隆鎮谷家嶺村黨支部書記韓金龍說法，稱所謂的「君子蘭特色小鎮」，主要建成了地產項目。「它是個公司，當時它想拿點地，現在啥也沒幹。主要是地產項目。」

合隆鎮政府相關人員則稱，君子蘭種植基地在這裡沒有真正落地。「我知道『桃花源著』是一個房地產項目，它可能就是以特色小鎮為（名頭），行銷方式也好，或者是它真有這方面需求也好。它僅僅以房地產為主，這兩年有點擱置了。」

桃花源著專案工地上的施工人員並不多，建設進展較為緩慢。（央廣網）

根據公開信息顯示，「桃花源著」專案的開發商於2020年、2021年分批次以協議出讓、招拍掛出讓的方式，取得谷家嶺村約11公頃，用途為普通商品住房用地的土地使用權。

多位村民向媒體透露，當地2018年以「就地城鎮化」為名，由開發商在「桃花源著」專案北側，原村屯宅基地上建起多棟安置房，用於安置被拆遷村民。

村民毛偉（化名）：原來是說讓咱們農民都上樓，沒說他們建別墅。當時統一規劃都得上樓。我們這樓就幹一半，前面還沒蓋，都給他們建別墅了。村民崔鵬（化名）：社區裡頭一般都有凳子啥的都有，這裡有啥，基本上啥也沒有。

另有村民表示，儘管部分村民已上樓多年，但周邊道路等基礎設施尚未完善。內媒在尋訪時，也在安置社區看到，有的樓房已完工閒置多年，有的樓房主體建築已建成，但還沒有安裝門窗，無法入住。

桃花源著專案北側未竣工的村民安置樓。（央廣網）

據谷家嶺村委會公開的簡介，在開展城鎮化建設過程中，該村按規劃確定為拆遷區，現已入住新住宅樓200餘戶，還有400餘戶分布在六個自然屯。未上樓的村民中，有的宅基地還未拆遷，有的宅基地已拆遷，多位村民表示，谷家嶺村「空心化」趨勢明顯，部分村民希望早日上樓集中居住。

村民甲：（村民房屋）評估完說是一年二年就能保證上樓，現在五六年了都沒動靜。也沒人管我們了，願意上樓，但是現在又不讓我們去了。

村民乙：反正這幾年就一直都這麼擱淺著。基本上我們也拆的都有二三年了，一直也沒回去。也都是迫切得想著回遷。

據農安縣政府官網，2015年時任合隆鎮鎮長做客縣政府網站直播間表示，該鎮在城鎮化發展模式上進行了探索和嘗試。如：以谷家嶺村為中心，引入社會資本，透過採取宅基地換房、土地集中向現代農業流轉、農民向社區集中，發展都市農業和鄉村旅遊，創造市民化居住環境，實現「就地城鎮化」。

只不過，落到現實，谷家嶺村規劃中的君子蘭小鎮遲遲落不了地，黑土地上卻建起了別墅，房子一直在賣，而「就地城鎮化」持續擱置，400餘戶村民等不到安置房成為了弱勢群體被迫賠上的代價。