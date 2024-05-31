36歲美女生物醫學專家任重點大學院長　履歷出眾網民嘆心服口服

天津大學藥物科學與技術學院近日在官網更新「現任領導」欄目信息，顯示現年36歲的生物醫學專家劉秀雲已經出任該學院院長。由於年輕、履歷出色加上出眾的外表，消息引起公眾關注。



劉秀雲出任天津大學藥物科學與技術學院院長。（學校官網）

公開資料顯示，劉秀雲生於1988年，為天津大學英才教授，博士生導師，先進醫用材料與醫療器械全國重點實驗室副主任，神經重症教育部醫藥基礎研究創新中心執行主任，國家重點研發項目首席科學家，入選國家級青年人才計劃。

其本科、碩士皆畢業於天津大學生物醫學工程專業，博士則就讀於英國劍橋大學臨床神經科學專業，並先後於美國加州大學舊金山分校及約翰霍普金斯大學做博士後研究，之後於天津大學生物醫學工程專業就職，聚焦麻醉與神經重症方向。

劉秀雲聚焦麻醉與神經重症方向。（魯中晨報）

劉秀雲曾擔任美國重症麻醉師協會學術委員會（SOCCA）委員、中國生物醫學工程學會理事、傳感器分會副主委，中國醫學救援協會生命支持技術分會副會長、天津市神經科學學會第六屆理事會常務理事、中國神經科學學會麻醉與腦功能分會委員等學術職務。其主要聚焦麻醉、神經重症醫學與生物醫學工程交叉領域的研究工作，含神經重症腦疾病機理、診斷及新型治療手段的開發和臨床應用，麻醉深度及多參數生理指標監測等，旨在解決當前麻醉與重癥遇到的工程瓶頸問題，為一線醫生提供更精準的個性化治療手段及策略，改善腦疾病患者的預後。

劉秀雲還在國內首次引入腦脊液動力學評估技術，並聯合腦機接口、蛋白組學開發腦積水患者精確診斷與干預技術，令患者的診斷時間從3天縮短到僅半小時，超過300名腦積水患者因此受惠。

劉秀雲被評為亞太區「35歲以下科技創新35人」。（魯中晨報）

2021年，她擔任國家重點研發計劃「生物信息融合」項目首席科學家，項目總經費1.75億元（人民幣．下同），中央財政經費4094萬元，致力於解決國產非侵入神經電生理信號高精度採集與計算晶片關鍵技術研究及應用，突破中國神經採集與計算晶片「卡脖子技術瓶頸」。

為表彰其在神經重症醫學與生物醫學工程交叉領域所做的創新性研究工作，2023年，《麻省理工科技評論》把劉秀雲評為亞太區「35歲以下科技創新35人」。

網民點睇：

年輕有為啊

學術牛人當學術頭讓人心服口服

能力、水平、學歷夠了，人家就是再年輕，再漂亮也是人家的資本

這樣的高端人才留學歸來繼續為國家培養人才，年輕不是阻力，總比留洋後就不回來那些好得多，也打臉那些說有能力有才幹的得不到中用的

真心希望善待這些高科技人才，除了教學和本職工作，不要給人家扯淡，讓高科技人才都能專心致志

