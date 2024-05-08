00後女出社會不足兩年擬任副局長惹議　官方強調沒背景：只為鍛煉

內地再有年輕人「升官」的消息掀起熱議，今次主角是剛出社會不足兩年的「00後」的胡素婷，她擬任東莞市茶山鎮經濟發展局副局長，引發輿論關注。周二（7日），茶山鎮黨建辦相關負責人回應指，胡素婷工作確實不滿兩年，但強調該局副職崗位沒有職級、不是副科，胡的親屬亦非政府工作人員。



公開資料顯示，胡素婷生於2000年7月，東莞石龍人，2022年9月參加工作，2020年11月加入中國共產黨，大學學歷，學士學位，現任茶山鎮住建局一級科員，擬任茶山鎮經濟發展局副局長。

胡素婷擬任茶山鎮經濟發展局副局長。（網易）

由於胡素婷年紀輕輕就要當副局長，消息一出隨即引起網民熱議。有網民直指，雖說不能以年齡為限任用，「但這個確實有點離譜」；也有人認為，中國這麽大，年輕優秀的人肯定有，但得拿出一些證據，否則無法服眾。

網民意見摘錄：

工作兩年就當副局長，按這速度我可以當部長了

上班時間可能連人都沒認全

工作能力有多強？這才畢業2年，短短2年就能看出工作能力突出了？

優秀的人多了，比她優秀的人更多，晉升她沒有關系恐怕是不行的

我們這邊一個四十多歲的某局局長大家都說她省里有人，要不然不可能達到這個高度。00後副局長？不敢想不敢想……

絕，一級科員一年試用期，就算破格也要有兩個優秀，學歷是研究生提副科得滿兩年，本科一級科員提副科至少要四年，工作一年半提拔副局長，還得是體制內厲害啊

只要真心實意為人民服務，我覺得可行。職務不是重點



周二，茶山鎮黨建辦工作人員回應表示，經過考察了解，胡素婷工作能力挺好，符合晉升條件。茶山鎮住建局則稱，胡素婷與同事相處好，工作能力強。

黨建辦負責人又指，該經發局的副局長實際上是沒有級別的，並非網上傳的副科，甚至副處，也不屬於「破格提拔」。其進一步解釋，東莞的行政架構比較特殊，不設區縣，當地是根據實際和工作需要設立經發局這個部門，但副局長一職是沒有級別的，接下來胡女還是一級科員，當局的決定只是想把她放在重要的崗位鍛煉，望公眾不要誤解。

官方表示，經過考察了解，胡素婷工作能力挺好，符合晉升條件。（網易）

據《2022年度東莞市茶山鎮經濟發展局部門決算》顯示，經發局主要承擔發展和改革、外事、工業和信息化、科學技術、商務、軍民融合、金融等工作。負責擬訂轄區內的經濟和產業發展規劃，引導產業結構調整等。機構設置和級別等資料暫缺。

事實上，近兩年，內地體制內已有部分「00後」或「準00後」進入領導序列，例如在貴州黔西南州，2000年6月出生的丁雕已任晴隆縣光照鎮副鎮長。早前，在江西吉安市，1999年9月出生的選調生黃左夢琪出任吉安縣永陽鎮副鎮長，同樣引起熱議。

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