華中農大11學生賭上前途舉報教授涉論文抄襲　稱畢不了業也值得

湖北武漢的華中農業大學近日有11名學生聯合檢舉教授黃飛若涉嫌論文抄襲、篡改實驗數據及圖片等，被稱為「舉全師門之力」進行的檢舉，引起軒然大波。校方周五（19日）凌晨公布，檢舉內容基本屬實，黃飛若存在學術不端行為，決定即日起停止黃校內所有職務和工作。在集體受訪時，學生曾表示，為了之後的學生能夠有一個正常學習和畢業的機會，即便自己因舉報而畢不了業也值了，不後悔。



事發於華中農業大學。（Wikimedia Commons）

黃飛若在華中農業大學動科動醫學院動物營養與飼料科學系指導的11名碩士、博士研究生聯名檢舉黃飛若學術不端，舉報內容長達125頁。據指，黃飛若曾指導的3名博士及13名碩士的學術論文中，存在篡改實驗數據、實驗圖片造假、論文抄襲等問題，具體有實驗樣本與實驗原始數據不符；實驗圖標數據遭改；相同的肝臟實驗圖片，卻在不同的論文中被分別標註為「小鼠肝臟」及「仔豬肝臟」。

黃還將多篇涉案論文充當中國「國家自然科學基金」的項目成果，並列入項目結題（總結）報告中。舉報材料還稱，黃本人涉嫌操縱同行評審、論文不當署名、打壓學生等行為。

事後，相關話題迅速登上微博熱搜，引起輿論對學術造假問題的廣泛討論，也有網民為這11名學生感到擔憂，認為他們是賭上了前途，毫無退路。而涉事學生在集體受訪時表示，確實會擔心黃飛若較強大的社會資源會給自己帶來不良影響，也憂慮因舉報而被認為是「愛鬧事」、「刺頭」等，從而令個人日後的工作與學術發展受影響，然而，為了之後的學生能夠有一個正常學習和畢業的機會，「即便是自己畢不了業也值了、不後悔！」

他們又稱，舉報材料從起草到發布經歷了一個多月，令其精神肉體都很疲憊，但強調他們不希望以後有人接著來課題組面臨一樣的情況，磨滅掉對科研和學習的熱情。

校方宣布，初步認定存在學術不端行為，決定即日起停止黃飛若校內所有職務和工作。（華中農大）

周五凌晨，校方通過官方微博表示，針對黃飛若學術不端等問題的舉報，學術道德委員會成立調查組開展調查，在已調查材料中發現所反映的實驗圖片、數據、結果等方面問題基本屬實，初步認定存在學術不端行為。校方宣布，決定即日起停止黃校內所有職務和工作，組建導師組全面負責（接管）該課題組研究生培養工作，並強調校方堅持對學術不端和師德失範零容忍，將進一步對舉報問題進行全面調查，根據最終調查結論依規依紀處理。

公開資料顯示，黃飛若為華中農業大學教授與博士生導師，現任動物營養與飼料科學系主任，曾主持「十四五」中國國家重點研發計劃、中國國家「973計劃」、中國國家自然科學基金青年基金等支持的科研項目。