女大學生懷胎7月卻被當腎病治療後身亡　家屬：醫院誤用大量激素

河南南陽一名女大學生今年2月因身體發胖被家人帶到鄧州市人民醫院檢查，被確診為腎病綜合症。可住院5天，她便因病情轉重而不治身亡。意外的是，在轉至上級醫院的救治時，事主並沒有被確診為腎病綜合症，反而是懷孕7個多月胎死腹中。家屬表示，女兒是被當腎病誤診、誤治、誤用大量激素治療，直接進行腎穿刺手術，最後導致失去生命。事後，家屬申請了醫療事故技術鑒定，但院方拒絕提交鑒定材料。



據《奔流新聞》報道，今年2月7日，龐先生和妻子從浙江杭州回到家鄉，就讀大二的麗麗也回了家。他們發現平時消瘦的女兒胖了不少，做點家務就氣喘，還有肚子痛情況。為了女兒健康，夫妻倆帶她到就近的鄧州市人民醫院就診，結果麗麗被診斷為腎病綜合症，需入住醫院腎內科治療。一家人之後只能在醫院過除夕夜。

然而，大年初二（2月11日）晚，麗麗呼吸困難昏迷，經會診，醫生建議給予呋塞米靜脈注射、多索茶堿+甲強龍靜脈點滴對症治療，後進行氣管插管和呼吸機治療，但皆無效果。麗麗翌日淩晨轉院南陽市第一人民醫院搶救，該院醫生卻發現麗麗懷孕並胎死腹中。搶救記錄顯示：「患者腹部膨隆，與孕晚期相仿，彩超提示懷孕。」會診後，醫生認為是妊娠合併心臟病，胎死宮內，懷孕超過31周。

之後，麗麗被轉運到南陽市中心醫院急危重症孕產婦救治中心，診斷結果亦相同。麗麗遂接受剖宮取胎手術，但一直昏迷不醒，至2月20日死亡。

龐先生認為，愛女被誤診成腎病，誤治、誤用大量激素治療，還進行腎穿刺手術，最後導致失去生命，並質疑即使女兒隱瞞了懷孕的實情，「難道醫院檢查不出來嗎？」龐先生另一兒子則表示：「一個孕晚期的患者，水腫肚子不舒服，體重明顯增加，心電圖、血常規、尿檢都檢查了，偏偏就沒做B超。而是一直按照腎病用藥，這些藥基本全是妊娠期禁用的，直接導致了麗麗的死亡。」

據悉，醫患雙方曾簽署《糖皮質激素應用知情通知書》，明確需要使用糖皮質激素治療，但激素有包括流產在內的一系列不良反應。為查明女兒的死因，在龐先生的申請下，鄧州市衛健委委托南陽市醫學會進行醫療事故鑒定，可是現已中止，因鄧州市人民醫院至今未提交相關鑒定材料，導致醫療事故鑒定無法進行。

龐先生表示，他們曾和院方溝通，醫生也承認自己有責任，但如今距事發過去快4個月了，問題仍沒解決，女兒的遺體還在殯儀館。目前，鄧州市衛健委已介入，工作人員稱，此事一直在跟進處理當中。