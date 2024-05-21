廣西17歲體育左膝生骨瘤卻遭醫生錯切右膝　醫院6人被追責

廣西百色一間三甲醫院錯切17歲體育生的膝蓋組織。院方通報稱，涉事科室暫時停業整頓，6名負有管理責任和醫療責任人員被撤銷職務、暫停處方權、扣罰績效工資等。



據此前報道，有家長反映17歲的兒子是體育特長生，因左膝蓋有骨瘤就診於右江民族醫學院附屬醫院，卻在手術期間被錯切右膝蓋的組織。

醫學影像診斷報告單顯示，診斷意見為「左股骨內側髁骨軟骨瘤、左膝關節少量積液」，手術前簽署的知情同意書上寫有「左股骨遠端軟骨瘤切除手術」。惟在手術記錄單上，手術名稱卻是「右股骨遠端腫物切除」。術後照片顯示，患者右膝有術後縫合痕跡，而左膝的腫物肉眼可見，骨頭有明顯的外凸。

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5月18日，右江民族醫學院附屬醫院通報稱，今年3月27日，該院骨外科為患者進行左股骨遠端骨軟骨瘤切除術時出現部位差錯，將右側股骨內髁部分組織切除。對此，院方向患者及家屬深表歉意。

事後，醫院積極與患者及家屬溝通，力爭患者及家屬諒解，依法依規協商調處，並安排骨科專家對患者進行初步評估、心理干預和術後醫療服務。目前，患者正在恢復。

通報指，醫院已追究相關科室和涉事人員責任，涉事科室暫時停業整頓，對6名負有管理責任和醫療責任人員給予撤銷職務、暫停處方權、扣罰績效工資等處理。

醫院官網顯示，右江民族醫學院附屬醫院（臨床醫學院）創建於1980年，是國家三級甲等綜合性醫院。官網稱，醫院堅持「根植老區為人民，醫者患者一家人」的服務宗旨， 塑造醫院品牌，打造桂滇黔交界區高水準的醫療、教學、科研中心，成為面向東盟、國內知名、省內一流、特色鮮明的大型現代化醫院。