廣西17歲體育左膝生骨瘤卻遭醫生錯切右膝　醫院6人被追責

撰文：林芷瑩
出版：更新：

廣西百色一間三甲醫院錯切17歲體育生的膝蓋組織。院方通報稱，涉事科室暫時停業整頓，6名負有管理責任和醫療責任人員被撤銷職務、暫停處方權、扣罰績效工資等。

據此前報道，有家長反映17歲的兒子是體育特長生，因左膝蓋有骨瘤就診於右江民族醫學院附屬醫院，卻在手術期間被錯切右膝蓋的組織。

醫學影像診斷報告單顯示，診斷意見為「左股骨內側髁骨軟骨瘤、左膝關節少量積液」，手術前簽署的知情同意書上寫有「左股骨遠端軟骨瘤切除手術」。惟在手術記錄單上，手術名稱卻是「右股骨遠端腫物切除」。術後照片顯示，患者右膝有術後縫合痕跡，而左膝的腫物肉眼可見，骨頭有明顯的外凸。

推薦閱讀：廣西17歲少年左膝長骨瘤開刀　竟遭醫院「誤切右膝」

5月18日，右江民族醫學院附屬醫院通報稱，今年3月27日，該院骨外科為患者進行左股骨遠端骨軟骨瘤切除術時出現部位差錯，將右側股骨內髁部分組織切除。對此，院方向患者及家屬深表歉意。

事後，醫院積極與患者及家屬溝通，力爭患者及家屬諒解，依法依規協商調處，並安排骨科專家對患者進行初步評估、心理干預和術後醫療服務。目前，患者正在恢復。

通報指，醫院已追究相關科室和涉事人員責任，涉事科室暫時停業整頓，對6名負有管理責任和醫療責任人員給予撤銷職務、暫停處方權、扣罰績效工資等處理。

醫院官網顯示，右江民族醫學院附屬醫院（臨床醫學院）創建於1980年，是國家三級甲等綜合性醫院。官網稱，醫院堅持「根植老區為人民，醫者患者一家人」的服務宗旨， 塑造醫院品牌，打造桂滇黔交界區高水準的醫療、教學、科研中心，成為面向東盟、國內知名、省內一流、特色鮮明的大型現代化醫院。

護士失誤致針頭遺男童體內5年　家長：針頭在頸部　手術風險太高安徽女感冒到醫院吊鹽水3小時後身亡　家屬質疑輸錯藥致悲劇不開刀打一針即豐胸　內地女「自體」填充竟驗出蝙蝠、駱駝蛋白？四川5月大女嬰接種疫苗後癱瘓　母質疑注射非正規或過期疫苗釀禍河北醫院濫用有創呼吸機致婦人感染死亡　家屬：醫生稱用來｢養肺｣
廣西
醫療失誤
內地醫療