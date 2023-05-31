習近平考察北京育英學校　祝全國少年兒童「六一」國際兒童節快樂

「六一」國際兒童節即將到來，周三（5月31日）上午，中共總書記、國家主席席習近平到北京育英學校看望慰問師生，並向全國廣大少年兒童祝賀節日。

習近平強調，新時代中國兒童應該是有志向、有夢想，愛學習、愛勞動，懂感恩、懂友善，敢創新、敢奮鬥，德智體美勞全面發展的好兒童。



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據《新華社》報道，習近平指出，教育的根本任務是立德樹人，培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。學生的理想信念、道德品質、知識智力、身體和心理素質等各方面的培養缺一不可。「雙減」政策落地有一個過程，要久久為功。要引導家長、學校、社會等各方面提高認識，推動落實好「雙減」工作要求，促進學生全面發展。

習近平指出，提高人的健康素質，青少年是黃金期。這個階段，長身體是第一位的，身體好了，才能為今後一生的學習工作打好基礎。體育鍛煉是增強少年兒童體質最有效的手段。體育鍛煉要從小抓起，體育鍛煉多一些，「小胖墩」、「小眼鏡」就少一些。學校要把體育老師配齊配好，家庭、學校、社會等各方面都要為少年兒童增強體魄創造條件。

隨後，習近平來到學生農場。他對同學們說，認識大自然，首先要從認識身邊的植物開始。希望同學們從「學農」中感受到農作的艱辛和農民的不易，從小養成熱愛勞動、珍愛糧食、尊重自然的良好習慣，為建設美麗中國作貢獻。新時代生態文明建設要從娃娃抓起，讓「綠水青山就是金山銀山」的理念早早植入孩子的心靈。

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習近平還走進教室並指出，科學實驗課是培養孩子們科學思維、探索未知興趣和創新意識的有效方式。希望同學們從小樹立「科技創新、強國有我」的志向，當下勇當小科學家，未來爭當大科學家，為實現中國高水平科技自立自強作貢獻。

習近平隨後來到五年級教師辦公室，他指出，中國特色社會主義教育體系是好的，中國的基礎教育在世界上是有優勢的，要堅定文化自信，把自己好的東西堅持好，把國外好的東西借鑒好，與時俱進、開放發展，讓孩子們有更廣闊的眼界、更開闊的思路、更開放的觀念，努力培養堪當民族復興重任、勇於創造世界奇蹟的國之棟樑。

習近平強調，人才培養，關鍵在教師。廣大教師要牢記為黨育人、為國育才的初心使命，以人民教育家為榜樣，以德立身、以德立學、以德施教。要在全社會營造尊師重教的良好風尚，讓教師成為最受社會尊重和令人羨慕的職業，努力形成優秀人才爭相從教、優秀教師不斷湧現的良好局面。

北京育英學校1948年創辦於河北西柏坡，前身為「中共中央直屬機關供給部育英小學校」。中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥陪同考察。