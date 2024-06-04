傳登山隊攀四川洛日依甲山4人遇難　高海拔雪山救援難　消防證1死

6月3日，內地網傳一支10多人的自駕團隊，於6月2日自主攀登四川米亞羅鎮的洛日依甲雪山，在裝備不齊，無上升器、雪錐、牽引繩的情況下，摔落導致4人遇難。

據四川理縣證實，確有登山事故發生，目前消防救援隊伍已找到出事地點展開搜救，發現一名出事遊客，初步判斷已經遇難。



據《紅星新聞》報道，一位登山業內的知情人士表示，有遊客在理縣攀登時發生事故。「今日他們通知了我們，但由於太遠，沒法去參與救援。這個山沒有多出名，網上說4個人，我估計沒有那麽多，我們得到的消息是已經有一個人確認沒得（遇難）了，當地相關救援已經上山。」

6月3日下午，四川米亞羅鎮一位知情人士也稱，事發後，當地消防接警已開展救援。

四川洛日依甲山，位於米亞羅鎮，健行起點海拔3800米，最高海拔4980米，前半段以高山草甸為主，經過大片高山杜鵑林，上升五百米後以雪地為主。（成都健行）

四川省登協相關負責人介紹，6月3日上午，接到了當地政府希望救援的信號，他們派出了救援隊，現在還在救援中。不過對於遇難具體人數暫不清楚，「網上說的4人遇難應該不是真實的。」

當地消防救援部門進一步證實稱，6月3日下午4時許，消防救援部門剛剛通過衛星電話與前方救援隊取得聯繫，獲悉救援隊還在山上，並已經找到事故現場，發現了一名出事遊客，初步判斷該遊客已經遇難。

消防救援部門負責人表示，米亞羅鎮政府專職消防救援站是6月2日下午6時許接到報警的，據稱登山遊客總共5人，有1人發生墜落事故。米亞羅鎮政府專職消防救援站隨即派出一車10人的隊伍展開救援，上山途中遇到了4名登山遊客下山。因高山上夜間救援環境惡劣，又在下雨，部份消防員亦出現高反、失溫現象，最終只能終止搜救。6月3日一早，消防救援隊再次上山展開搜救。目前，救援工作還在繼續。

據悉洛日依甲山位於四川理縣米亞羅鎮，海拔5000米左右，網絡「登山攻略」介紹，徒步起點海拔3800米，前半段以高山草甸為主，經過大片高山杜鵑林，上升500米後以雪地為主。