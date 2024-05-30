中國女留學生新加坡墮亡　好友曝屢遭家暴　其父稱正常教育子女

5月23日，留學新加坡的20歲少女李佳軒在當地墮樓身亡，距離畢業回國不足10天，其父李先生曾到新加坡處理後事，並在接受內地傳媒採訪時公開質疑案件有多處疑點。

不過，李佳軒多位好友表示，死者生前曾透露多次被父親家暴，包括被其父「爆樽扑頭」，又表示回國後要面對父親讓她感到恐懼，「一想到要回家就想從樓上跳下去」。

對此，李先生表示，從未在酒後對女兒施暴，只在教育過程中打過女兒手心，所謂的「家暴」只是父母正常教育子女。



《揚子晚報》報道，李佳軒在新加坡學校的中國好友張薇表示，李佳軒生前曾透露，父親曾經用玻璃瓶將她的腦袋砸出血。有知情人稱，李佳軒父親酒品不好，喝醉就會打女兒，「但是她父親不喝酒的時候很正常，也很舍得給女兒投資」。

另一位好友徐歌（化名）也稱，最近2年，李佳軒每次回國都會被父親家暴，「今年三月她父親來到新加坡，仍在酒店對佳軒施暴」。據徐歌提供的聊天記錄顯示，李佳軒曾稱父親抓著她的頭往椅子上砸，又用木棍打她。

徐歌表示，李佳軒不會主動提起家庭問題，朋友們有時候會發現她情緒低落，一般都是寒假她在國內和父親同住期間，「每次被家暴後會跟我們說起」。

徐歌又稱，李佳軒離世前曾出現抑鬱的徵兆，4月30日晚曾在朋友圈發文稱「想媽媽」，「我們察覺不對勁就問她怎麽回事，她給我們發語音，表達了自己心裏很絕望的想法，說回國面對父親讓她感到很恐懼，一想到要回去就想從樓上跳下去，想到之後要跟父親待在一起那麽久真的很絕望」。據報道，李佳軒的母親已於2015年病逝。

對於「家暴」一說，5月30日，李先生向《紅星新聞》回應稱，「抓著頭往椅子上砸」實為爭執中女兒摔到在椅子上，但從未有過「玻璃瓶把腦袋砸出血」，他們近兩年只有7次飯局，很少喝酒，十幾年前曾喝酒後出過洋相，但從未在酒後對女兒施暴。

今年3月，李先生曾在新加坡預訂青年旅舍，他表示並未施暴。而「拿棍子打孩子」，所用木棍為「不求人」；在教育過程中，他曾打過女兒手心。李先生稱，所謂的「家暴」只是父母正常教育子女。目前他已到達新加坡，將與警方、學校進行溝通。