廣西「有獎回收」海魚似詐騙　高於市價回收原來是為了...

廣西有釣友發現，最近部分海魚身上掛有「有獎回收」膠牌，懷疑是新型詐騙。

實際上，這是中國水產科學研究院南海水產研究所，與越南漁業部門聯合舉行的「中越北部灣漁業資源增流與養護」項目，研究所會以高於市場價5-10倍的價格回收標記的海魚，以作科學研究，評估增殖放流效果。



近日有網民在內地社交平台發帖稱，最近釣上來的某些海魚，身上有塊藍色橢圓形膠牌，上面寫有「有獎回收」並留有一個手機號碼，懷疑是新型詐騙的手段。

網民在社交平台上發文，詢問魚上標籤是否詐騙。（上游新聞）

《上游新聞》報道，投放這些帶有回收標記的魚，是中國水產科學研究院南海水產研究所與越南漁業部門聯合舉行的「中越北部灣漁業資源增流與養護」項目，今年已經是第6次舉辦。

此次一共投放超過1億條/隻魚蝦蟹苗，其中包括3萬條帶有標記的鯛魚，投放地點均在近越南的廣西東興市附近。前述網民懷疑是新型詐騙的海魚，便是其中帶有標記的鯛魚。

附有電話號碼的標誌牌被指像「詐騙廣告」，但實際上是便於告知研究人員魚的出現位置、生長情況等。研究院還會根據魚的大小提供回收獎金，一般約10元（人民幣，下同），高於市場價5-10倍，目前已收回143條。

工作人員為放流的魚安裝「標誌牌」。（上游新聞）

漁業資源研究室助理研究員劉岩表示，增殖放流一是為了恢復天然水域漁業資源數量，保持漁業生產持續發展，二是為水產養殖提供優良種質資源庫。捕撈到帶標誌的海魚後急凍，可以留存更多信息，比如魚最近的進食情況等，便於解剖後鑑定分析，了解魚的生長、存活情況。

工作人員展示回收的海魚。（上游新聞）

對於在海魚身上掛標誌牌，有網民認為「有獎回收」容易造成誤解，建議應列明是科研回收，或列明負責機構。劉岩則稱，標誌牌上無法列明太多資訊，若加大牌尺寸會增加幼魚的負擔，但後續會與供應商討論應該如何改進。