肇慶3人坐船釣魚遇水壩沸騰線　翻船遇溺亡

廣東肇慶有3人坐船釣魚時不慎落水遇難。事發後，大批救援人員在事發水域搜救。當地消防部門稱，3人是釣魚時遇到水域沸騰線，水流太急翻船遇難。



事發於肇慶市封開縣南豐鎮一水域。救援人員稱，出事3人起初是在「滾水壩」上遊釣魚，水流很大，過壩後遇溺；該片水域有很多魚，但不允許外來人員進入，「不知道3人是怎麽進去的」。

救援人員稱，警方、消防、民間救援等接報後展開救援。經過幾天打撈，3人的遺體先後尋回，一人在攔截水流後發現，一人在水壩下撈起，被漁線纏繞在船尾機上，還有一人被沖出去大約6公里遠，「這3人年齡都不大，都在30多歲左右」。

有自稱遇難者的親友在社交平台上稱，已被遇難者接回廣西火化；還有人表示，其中一名遇難者是其老表，家中還有孩子。

南豐鎮政府值班人員表示，已與遇難者家屬對接處理後事，事發水域一直不允許釣魚，也設置有相關警示牌，遇難者是意外去到事發區域。封開縣消防部門回應稱，出事3人是外出釣魚時遇到水域「沸騰線」，水流太急翻船遇難。

據了解，「滾水壩」是指橫在河面上的簡易攔水壩，壩體高度差形成的沖擊，使水流猶如沸騰般上下翻騰，故稱「沸騰線」。沸騰線又被稱為死亡線，人一旦靠近，上層水流會如滾筒洗衣機般把人卷入，難以脫身。