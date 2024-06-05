台北寶林茶室中毒案增至5死　53歲女搶救逾2月多重器官衰竭亡

台北市信義區遠東百貨「寶林茶室」素食餐廳3月下旬爆發食物中毒事件，時隔兩個多月，台媒《ETtoday新聞雲》報道，5日（周三）出現第5宗死亡個案。



《ETtoday新聞雲》報道，台北市衛生局長陳彥元證實，寶林茶室重症個案中的一名53歲女性收治在三軍總醫院深切治療部，雖然經過2個多月搶救，肝臟已經無功能且沒有等到換肝，5日下午因為感染問題不幸過世，死因為多重器官衰竭。

台媒《聯合報》報道指，該名女死者3月22日在寶林茶室食用寶林滑蛋河（河粉），後續出現腹瀉、嘔吐等症狀。報道指，目前還有一人仍在治療中。

不少中毒患者透露都有吃過寶林茶室的「炒粿仔條」。（寶林茶室Facebook）

台北市今年3月下旬爆發寶林茶室食物中毒事件，多名死者及住院患者曾食用包括炒粿條、滑蛋河粉等食品，體內驗出米酵菌酸（Bongkrekic Acid），當局判斷中毒事件是米酵菌酸引起。台灣衛生福利部為避免米製品遭污名化，將「米酵菌酸」改名為「邦克列酸」。

早前台北榮總醫院毒物科主任楊振昌表示，「米酵菌酸」是一種毒素，當米或玉米製品保存不當，可能產生Burkholderia gladioli菌，此細菌可能再洐生出「米酵菌酸」毒素，一旦誤食，「米酵菌酸」會影響人主導能量的粒腺體，「如果身體沒辦法產生能量，就無法呼吸，對治療也沒有反應，就會死亡。」

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楊振昌表示，台灣沒有發生過「米酵菌酸」中毒前例，看外地文獻，印尼、莫三比克、中國大陸都曾發生「米酵菌酸」中毒案例，「米酵菌酸」中毒可從患者的胃液、血液採檢，來釐清。其中2020年10月黑龍江省的「酸湯子（一種用水磨玉米粉發酵製成的麵條）中毒」事件，造成食用的1家12口中9人死亡；他表示，「米酵菌酸」沒有解毒劑，對於這類中毒者，只能給予支持療法。

另外，2023年7月，河南省2名女子食用變質的涼皮，同樣也是發生米酵菌酸中毒的情況，最後造成1死1傷的慘劇。

據了解，米酵菌酸最大的特色就是「百度高溫、開水煮沸、高壓蒸煮」都無法破壞毒性，人類只要食用到米酵菌酸，米酵菌酸就會造成人體肝、腎部位的損傷，致死率高達40至100%，目前尚無有效的治療方式。