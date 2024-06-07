內地高考｜新裝置防鞋底藏手機　第一個出場考生：很餓！回家吃飯

內地一年一度的全國高考今日（7日）登場，為期兩天，今年共有1,342萬名考生報考，再創歷史新高。北京、廣東、海南等多地將首次啟用AI技術協助監考。湖北襄陽的考場在今年多出通過安檢門須抬腳的規定，防止考生將手機藏匿在鞋底帶進考場的現象發生。



內媒採訪河南鄭州某考場第一個出場的考生，他鬆弛自在的態度在網絡成為熱話。他笑著說說，「還行，和平時考試差不多」，對於他為何這麼早離開考場，他表示，「很餓，急著回家吃飯，所以走得這麼快。」



湖北襄陽的考場工作人員介紹，今年他們在安檢門特別增加了一個小台階，「這個是考試中心專門打造的一個小台階，要同學們在過安檢門的時候要有一個抬腳的動作，這樣我們安檢的更徹底。因為我們安檢門在底部可能信號較弱，這樣一個抬腳的動作，就可以防止手機藏在鞋底。」

內地今高考1342萬考生再創高 新推AI監考：人臉識別、無人機巡察

此外，遼寧錦州的考場在智慧安檢門安裝15公分高的腳踏板，嚴防考生將手機藏匿在鞋底帶進考場的現象發生。

每個考生都須過安檢門。（翻攝自微博）

武漢市的高考相關規定指出，考生透過智慧安檢門進入考場時，需跨越20公分的隔離墩，鞋底藏匿手機等違禁物品也會觸發警報。

據了解，過去確實發生過有考生將手機藏匿於鞋內，帶入高考考場作弊，常見的作弊手法是把考題拍下來後傳給場外的「槍手」，請槍手幫忙作答。手機作弊事件頻傳，導致相關單位在今年更加升級安檢流程。

內地高考作文「人工智能令人類的問題愈來愈少」引熱議

今年高考作文文有一道題目問及「隨着互聯網的普及、人工智能的應用，愈來愈多的問題能很快得到答案。那麼，我們的問題是否會愈來愈少？」，引起網民熱議，亦登上微博熱搜。