婚後發現妻子有精神病半夜胡言亂語　男子訴請離婚　法院這樣判

江西省贛州市全南縣法院近期審理了一起撤銷婚姻案，男子阿明（化名）與阿美（化名）結婚後發現妻子婚前患有精神分裂症，向法院主張撤銷婚姻獲法院支援。



婚前隱瞞重大疾病可構成離婚理由。（視覺中國）

法院稱，2023年10月，阿明在媒人的介紹下認識了阿美。半個月後，雙方正式見面，定下禮金金額和結婚日期。次月，二人去民政局辦理結婚登記，阿明向阿美支付禮金，婚後兩人生活在一起。正當阿明覺得終於過上幸福生活時，卻注意到婚後的阿美夜裡有時會胡言亂語、拿拳頭毆打他或者表現出圍著桌子打轉等不正常的行為。

2024年2月，阿美的母親來看望阿美並送來治療精神病的藥，阿明才知道阿美婚前患有精神病，且兩年前在精神病醫院住院治療過，需要吃藥才能保持正常。

阿明氣憤不已，認為阿美隱瞞患有重大疾病的事實，嚴重損害自己的利益，要求撤銷與阿美的婚姻關係。

內地的彩禮文化，常常是結婚和離婚時雙方爭執不下的關鍵。（網上圖片）

全南縣人民法院經審理認為，被告阿美患有精神分裂症，是精神殘疾人，屬於重大疾病。阿美在與阿明登記結婚前即確診過患有精神分裂症，但婚前阿美及其家人並未如實告知阿明，侵害其知情權。原告阿明以被告阿美婚前患有重大疾病為由主張撤銷婚姻，符合法律規定，法院予以支援。綜上，法院依法判決撤銷原告阿明與被告阿美的婚姻關係。

法官：有重大疾病結婚前應如實告知

法官提醒，一方患有重大疾病的，應當在結婚登記前如實告知另一方。不如實告知的，另一方可以向人民法院請求撤銷婚姻。網民則關注，阿明先前給出的禮金能否如期返還。

據了解，2023年曾有類似的判決。法院同樣要求撤銷雙方的婚姻關係，並且男方先前曾給女方家庭28萬元的彩禮，法院要求女方家庭返還23萬餘元。