5歲女童學舞「1動作」摔傷脊椎！餘生坐輪椅　學校賠償至今未付清

四川省廣安市一名7歲女童，2年前在當地一家培訓機構學舞時，在練習下腰動作時，因站不穩整個人向後摔倒，導致年僅5歲就的她從此必須以輪椅代步，法院判定業者將賠償210萬人民幣的賠償金，但至今女童卻只獲得不到10%的賠償金。



根據《紫牛新聞》報道，回顧整起事件，這起意外發生在2022年1月9日，當時女童小雨在早上8時跟着表姊到當地一家培訓機構上舞蹈課。沒想到上了半小時後，家人接到電話稱小雨在培訓機構哭泣，隨後家人趕緊去接小雨。而這時的小雨腿疼無力走路，站不起來。

據悉，當小雨在培訓機構進行訓練時，站在墊子上身體往後練習下腰動作時，整個人向後摔倒在地，送往醫院治療後，被醫生診斷為「脊髓損傷」，導致她從此無法再站起來走路，終身要依靠輪椅代步。

意外發生過程：（按圖了解）

內地一名5歲女童舞蹈課時做下腰的動作摔傷，終生必須輪椅代步。（微博截圖 / @紅星視頻）

小雨家長提告後，法官認定小雨「脊髓損傷」與舞蹈學習行為之間存在因果關係，並判定業者將賠償210萬人民幣的賠償金。不過，小雨的家長爆料，過去2年，一家人至今只拿到20萬元人民幣的賠償，此前已跟法院申請強制執行，但當事人名下無更多財產可供執行。

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