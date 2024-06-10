生日祝福、求職簡歷霸屏廣州地鐵「E人屏」　百餘元即變廣告明星

近日，廣州地鐵出現生日祝福、相親信息、求職簡歷等各式個人化廣告內容，被內地網民戲稱是「大型整活（搞怪）現場」。

對此，廣州地鐵回應表示，自今年1月個人廣告業務上線以來，因其接地氣、貼近生活等特色，獲得市場的正向反饋，訪問量、成交量持續攀升，還被網民稱為「E人屏」。亦有投放者反饋，投放個人廣告體驗感不錯，期待相關線上功能更加完善。



據南方都市報報道，社交平台上有許多網民分享在廣州地鐵投放屏幕廣告的經歷。其中不乏生日祝福、找工作、相親廣告等等。

獲朋友投放生日祝福廣告的江女士在社交平台分享道，這則生日廣告每隔一分多鐘便會在地鐵站內的環形屏幕上滾動顯示，「我是全世界最幸福的小女孩！」

江女士獲朋友投放生日祝福。（小紅書）

江女士獲朋友投放生日祝福。（小紅書）

廣州吳女士在丈夫生日前的兩個月，偶然發現可以在廣州地鐵投放生日廣告，便選擇以這種方式給丈夫一個驚喜。吳女士選擇天河公園站附近的廣告屏幕，價位為一塊燈牌666元（人民幣，下同），共有5天展示時間。生日廣告展示期間，吳女士還帶著兒子和丈夫一同去地鐵站「打卡」生日驚喜。丈夫對此感到「很驚喜、很意外、很開心」。

今年4月，畢業於湖南湘潭大學的向瑤函為求職，便直接把自己的簡歷投在廣東廣州地鐵一出口廣告屏幕上。他表示，工作太難找，於是突發奇想花了1000元在珠江新城B1出口投了5天個人廣告，約2天內他的微信就被加爆了。

「00後」李先生則在社交媒體平台上分享自己「五一」期間，在花城廣場地鐵站投放相親廣告的經歷。他表示，「非常震撼、非常高級」「做自己的『王婆』」，並分享說，雖然這個行為看起來有些異常，但他並不後悔。

對此，廣州地鐵傳媒有限公司工作人員李女士回應稱，今年1月，由廣州地鐵資源經營發展有限公司、廣州地鐵傳媒有限公司自主研發「悠悠智投」微信小程序正式上線，「主打個人廣告業務，旨在激發廣大市民對廣州地鐵廣告的親近感，提升地鐵廣告的關注度」。

一位乘客亦躍躍欲試表示，地鐵投放個人廣告是打工人的松弛感的體現，也是打工人的精髓和境界。

除了生日祝福，還有求職、求婚、相親廣告等。（小紅書）

李女士表示，「因個人廣告接地氣、貼近生活，受到市場的正向反饋，訪問量、成交量持續攀升，在行業內也引發了一股新風潮」。用戶可通過相關微信小程序在線下單，而後將有工作人員負責聯繫對接。一般需要提前5天預約所需要的投放時間，具體投放內容需要審核通過後方可刊發。

目前，廣州地鐵廣告具體分為個人產品、粉絲應援、熱賣媒體、媒體分類等4種可供投放的分類選擇，之後根據燈箱、站廳包柱、主題站廳等廣告位置以及具體投放時間細分具體價位。

廣州地鐵廣告。

廣州地鐵廣告。

其中，個人產品價格在380元至999元間，用戶可選擇不同地鐵線路站點的各式電子屏以及投放周期，也可了解廣告的平面媒體分布圖、客流量以及廣告投放業態分布等信息。在線下單後，用戶可選擇平台所提供的模板進行廣告內容創作或在既定主題下自行設計投放內容，而後同相關工作人員確認刊發時間和地點。

李女士介紹，個人廣告目前主要的投放類型有生日祝福、婚慶、個人展示、家庭親子、交友活動、寵物、明星應援等，獲得廣大市民關注，被網民稱為「E人屏」。「個人廣告業務上線以來，以親民的價格、別出心裁的創意、便捷的下單流程，迅速成為廣大市民展示自我、彰顯才智、分享喜悅的平台。」