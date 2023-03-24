內地哪些城市露營熱度最高？　替代遠途旅行成消費新熱點

陽春三月，暖春時節到來，正適合賞花踏青。在內地，愈來愈多年輕人喜歡在周末和假日時，到郊外野餐露營，掀起一股露營熱潮。

不同於傳統的「野外求生」式露營，近年興起的這股露營熱潮，被看作是一種享受型、社交型的精緻露營。究竟「精緻露營」是如何興起？由此催生出的露營經濟又帶動了哪些產業發展？



精緻露營：哪些城市露營熱度最高？

「精緻露營」以親近自然和社交娛樂、休閒放鬆為主要目的。（Getty/當代中國授權）

春天開始是露營的旺季。

美團、大眾點評的數據顯示，今年2月底、3月初，「露營」相關的搜索量按年上升450%，筆記（旅遊攻略和心得）數量增長約300%。

廣州是全國露營熱度最高的城市（見下表）之一，有營地負責人表示，其客群主要來自廣州、深圳、東莞等周邊城市，以「2天1夜」「3天2夜」的行程居多，近幾個周末的預訂已告爆滿，周末的價格多數為每晚800至1,500元人民幣。

內地露營熱度最高城市。（當代中國）

傳統的野外露營追求極簡，露營者帶有限的裝備體驗山野生活，倡導人與自然的互動。

而內地時下流行的露營，更強調舒適度和體驗感，大家也更加注重露營裝備的審美和風格，這樣能夠滿足拍照分享的社交需求，被稱作「精緻露營」和「豪華露營」。

年輕人喜好的露營體驗模式。（當代中國）

在場地佈置方面，營地可提供帳篷、房車、木屋、玻璃屋。為了更好地滿足露營者的拍照需求，有些營地甚至專門提供報紙、文藝雜誌、復古相機、打光板等道具。

此外，有營地還請了專職「小丑」陪小朋友玩耍，在現場活躍氣氛。

這也表明，來露營的用戶不僅只有年輕人，還有親子家庭，以及公司團建（Team Building）、小型活動等等。

精緻露營火爆背後：社交平台助推 替代遠途旅行

「精緻露營」在內地又是如何興起的？

《2022露營品質研究報告》顯示，90後、00後的年輕遊客和80後親子遊，是當下露營熱潮的兩大「支柱」，兩者合共佔比87%。

內地社交平台上有關露營體驗和攻略的貼文多不勝數。（小紅書/當代中國授權）

每一股熱潮的背後都少不了社交媒體的助推，露營風潮也不例外。

打開小紅書等社交平台，有關露營體驗和攻略的貼文多不勝數。

有調研數據顯示，近6成的用戶參與露營的契機，是社交網絡上的達人內容分享，不少人出於跟風心理參與嘗試。

年輕人喜歡追趕潮流、熱衷社交是一大原因。除此之外，露營這種成本低、體驗佳的消遣娛樂方式，也能讓疲於城市快節奏生活的「打工仔」找到喘息的機會，到山水間享受寧靜、緩解壓力。

至於年輕父母，他們在露營中放鬆身心，享受親子時光。

露營亦是相當受歡迎的親子郊遊好去處。（Getty/當代中國授權）

另一種觀點認為，露營是遠途旅行的平價替代品。

前兩年受疫情影響，可選擇旅遊地點大為受限，因此不少人將出遊計劃轉向短途近郊遊，「露營遊」應運而生。

即使在疫情緩解後，因愈來愈多人更重視健康和戶外運動，露營依然成為他們旅遊休閒的首選。

對於露營者來說，露營不僅僅是換個地方睡覺，更是逃離喧囂生活、釋放壓力的心靈棲息空間。（Getty/當代中國授權）

露營經濟成消費新熱點 助推國民經濟發展

露營風潮也催生出露營經濟。《2021—2022年中國露營經濟產業現狀及消費行為數據研究報告》顯示，2021年，中國露營經濟核心市場規模達到747.5億元（人民幣，下同），預計到2025年更將達到2,483億元。

露營經濟和文旅產業緊密相連。在武漢，雲霧山景區將露營場地免費提供給遊客安營紮寨，依賴免費露營吸引遊客買票走進景區。

同樣在武漢的姚家山旅遊景區，做露營服務近6年，此前一直未有盈利。直到去年，藉助露營熱潮的興起，景區才開始實現盈利。

在露營風潮帶動下，帳篷、天幕、折疊桌椅、野外炊具等露營產品銷量倍增。（視覺中國/當代中國授權）

在露營熱度推動下，露營相關戶外裝備也持續熱銷。有電商數據機構統計，今年2月，戶外/登山/野營用品銷量按月增長29.21%，銷售額超過18億元。

當中，露營/野炊裝備銷量佔比最高，達27.19%，緊跟其後的是垂釣裝備（23.58%）和洗漱清潔/護理用品（13.74%）。

露營經濟產業鏈不斷延伸，對推動國民經濟發展也有着積極意義，因此也成為國家重點支持的民生產業。

2022年，文化和旅遊部、自然資源部等14個部門聯合發布指導意見，鼓勵做大做強露營旅遊休閒上下游產業鏈。如今，愈來愈多的省市將發展露營經濟作為「十四五」階段的重點任務，推出一系列利好政策，為露營經濟的發展進一步按下「加速鍵」。

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