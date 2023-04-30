灣區打卡｜深圳掀起露營熱　鬧市中與三五知己「紥營」歡聚

在野外生火，泡一杯香濃咖啡，是露營愛好者的至高享受。內地近期興起一股露營熱潮，不過這股熱潮並非追求野外體驗，而更注重三五知己在草地上「紥營」歡聚，成為了一種新興的潮流。



在深圳，近年有咖啡店刻意布置成野外營地場景，把這股熾熱的露營風帶進鬧市，成為了極受年輕人歡迎的打卡熱點，究竟這些露營咖啡店有甚麼吸引？

灣區打卡｜福田Café All露營咖啡館 真實營具 儀式感滿分

這間露營咖啡館，室內佈置全都是真實的露營用品，場地佈置十分花思，喜歡某一款露營用品的話，更可以向店員購買。（圖片來源：張媛＠小紅書；lololuo@小紅書；小寒@小紅書；竹墩墩@小紅書）

在距離香港最近，又最受港人歡迎的深圳福田區，就有一家充滿儀式感的室內露營咖啡館。

走進館裏，未聞咖啡香氣已被室內的露營場景所吸引：地上滿是枯黃的落葉，木製的小餐桌旁邊配備有木椅子，桌上放有傳統的仿油燈、露營煮食用具等。

店內有由木頭搭建而成的帳幕，擺上了精緻的燈飾作為布置，地上的木塊好像剛剛砍下，營造一種隨時可以拿起生火煮食的感覺。

這裏的桌椅和帳篷都是真實的露營用具，細節和儀式感滿分。

這間是深圳首家以露營為主題的室內露營咖啡館，全名為「Café All皆咖 · 露營體驗咖啡館（福保店）」。雖然名為為咖啡館，但除了咖啡外，還是一間休閒的輕食餐廳。坐在野外餐桌上，可以吃到自家烤製的吐司、炸雞薯條、喝花茶果茶；當然，更重要是可以喝一口香濃咖啡，順道享受閱讀的樂趣。

這間店特別之處，是室內的佈置還會隨季節而改變。秋天的時候，這裏是黃葉紛飛的郊外美景；聖誕節來臨，這裏又會佈置成漫天雪地的景緻，每棵聖誕樹都鋪滿了厚厚的仿真雪。這種充滿真實感的佈置令它成為了潮流打卡的熱點。

Café AII 皆咖·露營體驗館（福保店）小資訊：



地址：深圳福田保稅區檳榔道創意保稅園A103



交通：地鐵三號線福保站B出口 (步行約800米)



露營時間：10:00-19:00



灣區打卡｜福田「夏午Summer Coffee」 飲茅台咖啡 帳幕下買醉？

「夏午Summer Coffee」露營咖啡店的大門佈置成一個露營帳幕的造型，店內提供茅台咖啡，是其中一大特色。（圖片來源：杰登學長到處跑＠小紅書 )

同樣屬於室內餐廳的咖啡店「夏午Summer Coffee」，門口三角和木製的牆身，已經告訴你它是不折不扣的露營咖啡館。

店舖外的地面上鋪滿白色小石卵、石板路、帳幕、木架，以及典型的露營桌椅，打造成一個露營的天地。

室內則以綠色草地作為主調，簡潔的佈置營造大自然的風格。店舖面積不大，但售賣的咖啡卻是別具特色。「桂花拿鐵」是店內的精選，加上奶蓋，令咖啡變得更芬芳馥郁：想刺激一點的話，可以試一試茅台咖啡，口感如何？就要一試才知。

夏午Summer Coffee 露營咖啡店小資訊：



地址：深圳商報社大廈東門1樓



交通：地鐵2號線蓮花西站A出口步行5分鐘



露營時間：11:00-20:00



灣區打卡｜寶安「滴咖城市營地」 各式節慶活動帶動露營經濟

位於深圳歡樂港灣的「滴咖城市營地」，以輕露營為主題，打造成年輕人潮流社交聚會的新蒲點。 （網上圖片)

要感受真正戶外露營的氛圍，就要來到位於寶安區歡樂港灣的「滴咖城市營地」。

這是一個以日間飲咖啡、夜晚飲酒為主題的露營場地，集音樂、表演、社交為一體，成為新時代的露營社交體驗。

巨型摩天輪附近，設有一個個造型時尚的露營帳篷，帳幕下是具有異國風情的餐車，售賣咖啡小吃，前面放滿典型的露營木製桌椅。

晚上亮起燈後，這裏有各式的音樂、唱歌和藝術表演，在漆黑的天際下，塑造出迷人的露營景緻。

這裏不時會舉辦「營地生活節」、「帳篷節」、「營地音樂節」等，還有不少特色咖啡，包括冰滴咖啡、拿鐵等，加上充滿朝氣的城市氛圍，成為其中一個「露營經濟」的典範。

滴咖城市營地（歡樂港灣西岸天幕廣場店）小資訊：



地址：深圳寶安區寶興路歡樂港灣西岸天幕廣場戶外（麥當勞正對面）



交通：地鐵5號線臨海站B2出口 或 地鐵5號線寶華站A/D出口 均可步行至歡樂港灣



露營時間：周一至周四 12:00-24:00；周五至周日 12:00-凌晨2:00



灣區打卡｜羅湖Tomorrow Camp 咖啡與圍爐煮茶 享受慢活

「Tomorrow Camp明日營地」是另一個大型的戶外露營主題的潮流集聚地，場內有巨幕，用以做露天影院播放電影。（圖片來源：Chole@小紅書 )

風格與滴咖城市營地相似的，還有這個位於深圳羅湖區萬象城旁邊的「Tomorrow Camp明日營地」。

在這家露營店，大家可以圍坐露營木椅上喝咖啡，同時也是圍爐煮茶的好地方，讓大家享受漫活一刻。

當夜幕降臨，燈光亮起，帳幕營地搖身一變，成為了露營酒吧、LIVE現場表演、戶外燒烤，露天影院，輕鬆百變的氛圍塑造了獨特的都市面貌。

Tomorrow Camp 明日營地



地址：深圳灣萬象城Bay Plaza



交通：地鐵1號線大劇院站C出口直達



露營時間：15:00-凌晨3:00



灣區打卡｜香蜜湖BUS BiTE 巴士餐廳體驗真正戶外露營

前身是香蜜湖度假村，因為時尚的露營咖啡佈置，重新吸引年輕人到來打卡度假。（圖片來源：Jackson@小紅書）

喜歡回歸原始露營風味的，大家也可以到這一家以木製巴士造型作招徠的露營咖啡店——BUS BiTE。

這裏從前是香蜜湖度假村，裏面曾經有一個非常受歡迎的美食城，但後來美食城拆去之後，不少店都搬離原址，一度令這裏變得廢棄。

直到2021年的年底，一間巴士造型的露營餐廳開幕，才將這裏重新煥發人氣。BUS BiTE巴士露營餐廳開幕後，在場內添置帳篷、油燈、木箱，地上鋪了小石，讓這個香蜜湖度假村得以重生，雖然並非主打咖啡，而是美式食品為主，但這個在市中心就能體驗戶外露營感覺的巴士餐廳，讓年輕人有了新的去處。

BUS BiTE(香蜜湖店)小資訊



地址：深圳福田香蜜湖度假村



交通：地鐵1號線香蜜湖地鐵站B出口



露營時間：14:00-24:00



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