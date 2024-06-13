「肉眼可見的瘦」　貴州動物園沒錢將黑熊「餓成了狗」

貴州省六盤水市一私人動物園傳出因遊客稀少、資方沒錢，動物園裡的黑熊從餵食飼料「降級」，改成天天餵養青菜和胡蘿蔔，「熊體脫相，餓成了狗」。



內媒《大皖新聞》報道，該動物園名為盤州九龍潭景區動物園，位於六盤水市盤州市九龍潭景區內。根據當地自然資源局說法，該動物園為私人投資建設，目前相關部門已關注到此事。

從網上網友發布的影片可以看到，一隻黑熊正在園區內行走，這隻黑熊腿部和腰部看起來極為纖細，「肉眼可見的瘦」。影片發布者稱，動物園飼養員說老闆沒錢了，也沒有遊客，從餵食飼料改成天天餵青菜和胡蘿蔔。不少網民稱，「瘦得都脫相了！」「狗熊都餓成狗了」。

報道指出，曾聯繫該動物園一名負責人，但在表明身分和採訪訴求後，對方表示現在正在忙，待會再回電話給記者，但至本月12日都未收到回應。

隨後，內媒循線聯繫六盤水市盤州市自然資源局，一名工作人員稱，該動物園為私人投資建設，相關部門只對其指導工作，不參與管理。對於網民反映的問題，該工作人員表示部門已關注到此事，「因為我們局內負責國土資源和林業等多個方面工作，目前負責林業工作的同志正在開會，好像就是討論這件事（如何處理）。」

盤州市文體廣電旅遊局則表示，目前該局和動物園所在轄區街道正配合自然資源局調查處理此事，對於網民反映的情況，還需要進一步核實。

此外，《新京報》報道則稱，九龍潭景區負責人聲稱，網民拍攝的是一隻年紀較大的熊，因平時進食較少偏瘦，園內另一隻黑熊體態就正常。