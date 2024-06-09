廣東婦用壓力煲烚糭突爆炸　抽油煙機、灶台全炸毀｜有片

臨近端午節，不少人都會吃糭應節，用煲蒸、烚，或用微波爐是最常用的加熱方法，但並非每個煲都適合用於加熱糭，稍有不慎分分鐘會受傷。

6月5日，廣東揭陽有長者在家中用壓力煲（又稱高壓鍋）加熱糭時，突然發生爆炸，廚房抽油煙機更受到波及，整部炸毀跌落地。



6月5日，有網民在社交平台分享影片稱，家中長者用壓力煲煮糭時，突然發生爆炸。影片顯示，穿著紅衣的婦人在廚房中檢查糭子的加熱情況，準備離開時，壓力煲突然爆炸，瞬間冒出大量白煙。

婦人受嚇急忙躲避，原本放在灶台的幾個鍋具均跌落地面；幾秒後，整部抽油煙機也從牆上跌落地面。

該網民介紹，家人並非第一次用壓力煲煮糭，從未發生過同類事件，懷疑是壓力煲太舊，導致爆炸。事後，家中灶台和抽油煙機都受損，廚房一片狼藉，幸好沒有人受傷。

影片在網上引起討論，不少網民坦言非常害怕使用壓力煲煮食，「高壓鍋真的是童年陰影」、「一直不敢用高壓鍋的我，更不敢買了！」、「小時候用高壓鍋煮粥，差點給我崩死，迄今為止我都怕這個高壓鍋」。

另有網民猜測，可能是片中長者使用不當導致爆炸，「人家都說了操作不當才會爆炸，高壓鍋壓粽子沒有錯，要正確使用」、「應該是操作不得當，現在很多人都是用高壓鍋煮的，這樣煮的時間短，也沒有出現這樣的情況」、「是不是橡膠墊壞了，每隔一段時間要檢查啊」。

不少網民坦言非常害怕使用壓力煲煮食。（微博）

據介紹，使用壓力煲煮食時，煲內不可放滿食物，留意最小水位線和最大水位線的位置，並檢查排氣閥是否有堵塞、膠圈的密閉性是否良好，使用後也要及時清理排氣閥。一般高壓鍋使用年限為5至8年，不同品牌和材質也會有所差異。