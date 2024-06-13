新版外國人永久居留身份證申領的社保卡曝光　上海發放全市首張

據「上海長寧」微信公眾號周四（13日）消息，上海全市首張持新版外國人永久居留身份證申領的社保卡，近日在天山路街道社區事務受理服務中心完成申領並發放。



卡主是在滬外籍人士張先生（化名），作為持新版外國人永久居留身份證申領社保卡的首批試點在滬外籍人士，6月7日上午，他確認好卡面信息與自身情況一致，並通過窗口工作人員完成卡片激活後，滿意地接過新卡。天山路街道社區事務受理服務中心指，張先生此前持新版外國人永久居留身份證前往窗口辦理社保卡申請。工作人員指導其現場填表、拍照，卡片製作完成後，及時通知張先生前往網點領卡、激活。

在滬外籍人士申領社保卡樣張。（「上海長寧」微信公眾號）

自2023年12月1日起，新版中華人民共和國外國人永久居留身份證正式簽發啟用，持證人可在需要證明個人身份的場合作為個人身份憑證單獨使用，無須再出示其外國護照。

與此同時，為助力本市海外引才工作、服務人才發展戰略、持續優化營商環境、推動經濟社會高質量發展，長寧區科委作為區級社保卡管理部門，積極對接市社保卡中心，持續配合開展持新版外國人永久居留身份證在滬外籍人士申領社保卡工作，進一步深化各區、各服務銀行兩級聯動模式，推動外國人新版永久居留身份證在社保卡交通出行、文化體驗、旅遊觀光等民生服務領域的便利化應用。