方便外國人赴中國旅行　支付寶上線16國語言翻譯

此前，有內媒報道稱疫情後，外國人赴中國旅遊人數較往年大減，而原因在於中國各大景區的預約制度，以及英文服務人員的大幅流失、移動支付設置複雜等等。



為吸引外國遊客，外交部宣布擴大免簽範圍，同時為進一步便利外籍來華人員支付服務，3月18日，支付寶App試行新上線14種語言翻譯服務，在原有的中文、英文之上，新增法語、德語、西班牙語、馬來語、阿拉伯語、意大利語、葡萄牙語、俄語、土耳其語、印尼語、韓語、日語、泰語、越南語等語種翻譯。



據悉，支付寶已推出了「外卡內綁」和「外包內用」2套服務入境人員的行動支付方案，並在中國人民銀行、外匯局的支持和指導下，不斷優化提升支付服務，完成免認證、單筆以及全年等支付額度的提升。

而本次試點上線16種語言翻譯，是針對外籍人員來華交流不便的服務提升，同時也進一步降低國內商家服務外籍人員的門檻。16種語言翻譯服務能翻譯支付寶App內服務場景，包括打車、訂飯店、預定景點門票、搭乘公車、租充電寶、匯率查詢等小程式內容，透過「翻譯工具」一鍵翻譯，讓外籍用戶一目瞭然。

為方便外籍用戶交流，支付寶「翻譯」工具無需搜索，直接在支付寶App首頁可用。自備文字翻譯、語音翻譯、拍照翻譯3種方式，方便日常溝通。

在華留學的薩爾瓦多女孩詹妮弗表示，「支付寶新提供的翻譯服務非常實用，自己正在努力學中文，但有時一著急還是需要翻譯工具，支付寶幫助自己更加深入了解到了這個國家的美。」自己平時吃飯、買東西、去旅遊都用支付寶，「我想跟更多想來中國的朋友介紹說，像中國人一樣用移動支付真的是很方便。」