十幾人造謠大熊貓被虐待、跟拍辱罵專家　大熊貓保護研究中心報警

中國大熊貓保護研究中心昨晚（13日）發文稱，連日來有10多位人士傳播大熊貓被虐待等不實信息，聯繫媒體、境外自媒體擴散不實信息。部分人甚至尾隨、跟拍、辱罵熊貓專家，將其肖像上傳至網絡製造網暴事件。對此，中心已第一時間報警。



中心稱，這些人士在都江堰基地、神樹坪基地傳播大熊貓被虐待等不實信息，散發扇子等物料並故意倒地誤導不知情公眾，現場聯繫媒體、境外自媒體擴散不實信息抹黑大熊貓飼養管理、科研合作及保護工作，行為已嚴重擾亂遊覽秩序，嚴重干擾中心正常工作，嚴重抹黑中心形象。

部分人士甚至在園區尾隨、跟拍、辱罵中心的熊貓專家，將其肖像上傳至網絡製造網暴事件，對中心熊貓專家造成嚴重身心傷害，並已影響到專家的正常生活和工作。

部分人士甚至在園區尾隨、跟拍、辱罵中心的熊貓專家。（影片截圖）

對於涉事人員的極端言行，中心已第一時間報警。對於線下干擾熊貓中心正常工作，騷擾熊貓中心工作人員，在各基地傳播不實信息、違規直播的人員，都將列入終身禁止進入熊貓中心各基地參觀名單。

中心續指出，開展大熊貓國際合作意義重大。此前，熊貓中心對史密桑寧國家動物園的大熊貓飼養管理、合作情況進行了多次說明、科普、辟謠。虐待大熊貓、拿大熊貓開展黑實驗、做育種/同源基因研究等信息均為網民臆測和杜撰。多家媒體曾實地探訪、報道旅美大熊貓，公開其良好的生活、健康狀況。

對於涉事人員的極端言行，中心已第一時間報警。（影片截圖）

最近，中心請公眾關注官方信息，尊重事實；也再次提醒廣大網友，網絡不是法外之地，罔顧事實、造謠、傳謠、網暴均需承擔法律責任。