旅韓大熊貓福寶今日與公眾見面　出籠好奇張望新花園

深受韓國國民喜愛的大熊貓福寶，因協議期滿於4月3日回到中國。經過2個多月的隔離檢疫、適應生活，福寶今日（6月12日）在四川大熊貓中心臥龍神樹坪基地正式與公眾見面。有網民興奮表示，「大明星要營業了！」「福豬豬閃亮登場，超可愛」。



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福寶是雌性大熊貓，2020年7月20日出生於韓國愛寶樂園，天真無邪、純真可愛，療愈了很多韓國民眾的心，被韓國民眾親切稱作「福公主」。回國兩個多月，經過飼養員的評估，福寶適應情況整體較好，已於近日搬入新居，今日是福寶首次與中國公眾見面。

內地微博、百度、小紅書等各平台上「福寶營業」「福寶直播」「福寶特寫」話題霸榜熱搜，以及福寶各式各樣的可愛形態，引發網民熱議。亦有央視、新華社、韓國SBS等中外媒體全球直播盛況。

據悉，福寶與公眾見面時間為上午9時至11時30分；下午14時30分至17時。臥龍神樹坪基地提醒公眾，大熊貓在中午需要午休，建議中午時段不要入園。

熊貓中心提醒公眾，中午時段大熊貓需要午休。

福寶的父親是大熊貓園欣、母親是華妮，目前居住在韓國愛寶樂園，2023年，他們又為福寶誕下雙胞胎妹妹「睿寶」和「輝寶」。

福寶回家後，獲得專業飼養團隊的悉心照料，為讓福寶順利適應環境，回國後的食譜都與在韓國期間一樣，主要區別是食譜中原料來源地不一樣。大熊貓保護研究中心給大熊貓提供竹子、竹筍品種和韓國不同，他們會在不同季節提供不同種類的竹子，經過近兩個月的適應，它現在喜歡吃苦竹竿、苦竹葉、白夾竹竿。

在韓國深受歡迎的福寶，歸國後仍讓韓國民眾念念不忘，有韓國旅行社推出「探福公主家鄉」旅遊套餐，成都因此成為熱門目的地之一。