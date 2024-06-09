大熊貓福寶6.12與公眾見面　網民侃：當天我應該擠不進去

撰文：林芷瑩
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深受韓國民眾喜愛的旅韓大熊貓「福寶」，今年4月因協議期滿返回中國。
中國大熊貓保護研究中心公布，經過2個多月的隔離檢疫和過渡適應後，福寶將於6月12日在熊貓中心臥龍神樹坪基地正式與公眾見面。

中國大熊貓保護研究中心介紹，今年4月3日，福寶結束在韓國愛寶樂園的旅居生活，回到中國並入住熊貓中心臥龍神樹坪基地。

熊貓中心組建專業團隊，制定飼養管理方案，通過飼養員對福寶作行為訓練、愛心飼喂、身體接觸、語言交流等方式，助福寶適應家鄉生活。

隔離檢疫期間，福寶適應狀況良好，與飼養員建立信任。隔離檢疫期滿後，福寶搬入臥龍神樹坪基地繁育園區域，通過圈舍間的交流窗，與左鄰右舍的大熊貓以聲音和氣味交流，並逐漸融入大熊貓種群生活。

經過飼養團隊的觀察和評估，福寶的適應情況整體較好，於近日搬入新居，將在6月12日與公眾正式見面。

福寶生於2020年7月20日，是旅韓大熊貓「愛寶」和「樂寶」的後代，有「福公主、福墩墩」等愛稱，也是第一隻在韓國出生的大熊貓。根據中韓簽訂的協議，福寶須在年滿4歲前返回中國。

今年3月3日，福寶最後一次在韓國愛寶樂園與公眾見面，大批韓國民眾特意入園見福寶最後一面，排隊入場時間曾超過6個半小時，每名遊客的觀看時間限制5分鐘。4月3日，福寶搭車離開愛寶樂園，乘坐專機返回中國，並安排在臥龍神樹坪基地接受隔離。

旅韓熊貓「福寶」返中國在即　韓國民眾為告別5分鐘排隊逾6小時

+5

網民睇法：

好期待，一定給福寶安排個大山頭和大院子
盼星星盼月亮終於盼到了
福寶可可愛愛 等我呀
終於等到你
當天我應該擠不進去
期待福寶能在大院子裏玩，爬大樹
期待我們的福公主
我們小福出關嘍，等姨姨去看你喲
恭喜寶貝出關，已訂好機票飛去看你咯
感覺第一天神樹坪要被擠爆，會不會嚇到福寶，人可太多了

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