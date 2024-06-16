外籍旅客疑起飛時偷拍軍民合用機場　手機卡遮光板引後排乘客舉報

6月12日，從浙江義烏飛往北京的CA1880航班上，一名外國乘客將手機卡在遮光板，疑似正在偷拍軍民合用機場，後排乘客警覺後舉報。義烏機場工作人員表示：軍民合用機場不允許在跑道上拍照，會上報警方。



據「四川觀察」報道，影片中，航班前排旅客將手機卡在遮光板和窗戶之間，鏡頭朝窗外，以錄影模式正在進行拍攝，而機艙內光線較暗，其他窗戶遮光板全部關閉。

影片拍攝者張先生表示，當時飛機馬上準備起飛，空姐提醒乘客將遮光板全部合上，「偷拍者看著像外國人，空姐跟他們說話也是外語。」當空姐逐個檢查結束之後，該外籍旅客將手機卡在遮光板外面，「看著是按的錄像模式，然後我就趕緊在小程序（國家安全機關舉報受理平台）舉報了」。

公開資料顯示，義烏機場位於浙江省金華市義烏市，距離市中心5.5公里，為4D級軍民合用運輸機場，是浙江省中西部地區最大的航空港。機場擁有兩座航站樓，分別為T1（中國國內）、T2（國際及港澳台）；共有一條跑道，停機位11個；截至2019年4月，共開通航線19條，國內外通航城市22個。

義烏機場工作人員表示，「我們機場是軍民合用機場，如果有人員在跑道上拍照，那肯定是不行的，我往上報了一下，先報給公安，看他們那邊怎麼處理。」